Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Извор:
Агенције
17.12.2025
15:19
Коментари:0
Вриједност биткоина је данас у 15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 1,26 одсто на 74.772,35 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 30,49 милијарди евра, што представља ниску вриједност.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 16 у категорији "екстремни страх", незнатно више у односу на јучерашњи ниво 11 и указује да је атмосфера на тржишту надаље веома лоша, пошто су улагачи опрезни и избјегавају ризик.
Свијет
Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих
Вриједност итиријума (ЕТХ) порасла је за 1,71 одсто на 2.512,96 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 0,26 одсто на 735,88 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 2,45 одсто на 110,36 евра, а аваланш (АВАX) за 2,93 одсто на 10,52 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,3 евра, што је за 0,73 одсто више него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом. Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ОМ, ЕПИЦ и СYРУП.
Свијет
19 мин0
Бања Лука
24 мин0
Република Српска
43 мин0
Република Српска
51 мин1
Најновије
Најчитаније
15
32
15
32
15
28
15
27
15
24
Тренутно на програму