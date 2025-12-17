Logo
Large banner

Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Извор:

Агенције

17.12.2025

15:19

Коментари:

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра
Фото: Pexels

Вриједност биткоина је данас у 15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс порасла за 1,26 одсто на 74.772,35 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 30,49 милијарди евра, што представља ниску вриједност.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 16 у категорији "екстремни страх", незнатно више у односу на јучерашњи ниво 11 и указује да је атмосфера на тржишту надаље веома лоша, пошто су улагачи опрезни и избјегавају ризик.

Несрећа у Индији

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

Вриједност итиријума (ЕТХ) порасла је за 1,71 одсто на 2.512,96 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 0,26 одсто на 735,88 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) је порасла за 2,45 одсто на 110,36 евра, а аваланш (АВАX) за 2,93 одсто на 10,52 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,3 евра, што је за 0,73 одсто више него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом. Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ОМ, ЕПИЦ и СYРУП.

Подијели:

Таг:

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

19 мин

0
Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

Бања Лука

Скупштина града Бањалука одбила приједлог да се паркинг уступи ЗИБЛ-у

24 мин

0
Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Република Српска

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

43 мин

0
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Република Српска

Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

51 мин

1

Више из рубрике

Цијена сребра обара рекорде

Економија

Цијена сребра обара рекорде

4 ч

0
Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

Економија

Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

5 ч

0
Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Економија

Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

6 ч

0
Novac Evri Valuta

Економија

Пала одлука: Укинули провизије у мјењачницама

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

15

32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

15

28

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

15

27

Српски бренд затвара све радње

15

24

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner