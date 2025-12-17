Цијена сребра обара рекорде

Извор:
Цијена сребра данас је скочила на рекордни ниво изнад 65 долара по унци, јер је извјештај о запослености у Сједињеним Америчким Државама подстакао инвеститоре да траже алтернативну имовину.
Подаци о раду у САД за новембар показали су да је стопа незапослености порасла на 4,6 одсто, што је највише од 2021. године, иако је број запослених порастао више него што се очекивало, објавио је данас Трејдинг економикс.
Цијена сребра је порасла за скоро 130 одсто од почетка године, поред осталог и због смањења залиха и велике малопродајне и индустријске потражње, посебно из сектора соларне енергије, електричних возила и центара података у развоју.
С друге стране, производња у рудницима већ више пута није успјела да прати потрошњу, стварајући структурни дефицит.
Тај мањак се манифестовао у тржишним процесима, што је појачало куповину и подигло цијене на нове максимуме.
Пораст производње у рудницима један је од начина за обуздавање раста цијена, али за сада су физичка несташица и велика институционална потражња главни разлози поскупљења овог племенитог метала.
