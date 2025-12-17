Ковачевић: Делегати опозиције из Српске подржали давање гранта факултету Ејупа Ганића

Извор:
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да су делегати странака опозиције из Републике Српске данас подржали усвајање споразума, односно давања грант средстава за факултет ратног злочинца Ејупа Ганића, најодговорнијег човјека за злочин у Добровољачкој улици у Сарајеву.
Ковачевић је подсјетио да је овај споразум у Дом народа дошао 2016. године, те да су сви представници Републике Српске, и власт и опозиција били јединствени око тога да не могу гласати за то да се огромна средства дају Ејупу Ганићу.
"То су у претходном периоду били Огњен Тадић, Дарко Бабаљ, Младен Босић, Небојша Радмановић, Никола Шпирић, Лазар Продановић, Душанка Мајкић и Драгутин Родић. Сви ти људи су били јединствени да представници српског народа и Републике Српске не могу гласати за то да се огромна средства дају ратном злочинцу ", нагласио је Ковачевић.
Он је навео да су делегати који долазе из СНСД-а данас били против обједињавања расправе и гласања о међународним споразумима, међу којима су били и споразуми важни за Републику Српску, а то су подржали делегати из опозиције из Републике Српске.
"Зато смо били суздржани приликом гласања", рекао је Ковачевић новинарима и поновио да су два делегата опозиције гласала за споразум који делегати из Републике Српске од 2016. нису хтјели да усвоје и да буду они који ће наградити Ејупа Ганића.
Ковачевић: Не постоји ниједна земља у ЕУ у којој неизабрани странац без мандата намеће законе
Према његовим ријечима, овај потез делегата из СДС-а и ПДП-а жалости све припаднике српског народа.
У расправи са федералним новинарима, који су тврдили да Ејуп Ганић није пресуђени ратни злочинац и да је колона ЈНА која се повлачила била "легитиман војни циљ", Ковачевић је истакао да ни Адолф Хитлер ни Алија Изетбеговић нису били пресуђени ни пред једним судом, те да је "легитимни војни циљ" била колона која се повлачила у складу са споразумом.
"То је била легална војска свих нас. И међу тим војницима које је неко убио невине и ненаоружане нису били само Срби, било је и муслимана како су се тада звали, било је и Словенаца и Хрвата и Македонаца који нису ништа урадили, сједили су у возилима рачунајући да има споразум са УН и одметнутим властима у Сарајеву", подсјетио је Ковачевић.
Говорећи о измјенама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ, Ковачевић је рекао да су подржали ове измјене, али да од Оружаних снага не треба правити социјалну службу.
"Волио бих да постоји Војска Републике Српске у складу са Уставом и тада не бих подржао овај закон и то да војници Војске Републике Српске са 55 и 60 година буду у служби, јер мислим да то није доб у којој су људи најспремнији да се баве одбраном, али пошто су Оружане снаге БиХ постигли смо консензус", навео је Ковачевић.
На питање да ли ће СНСД подржати два европска закона која ће се на Дому народа наћи наредне седмице, Ковачевић је истакао да ће одлука о гласању о овим законима бити донесена до одржавања сједнице, која је заказана за уторак, 23. децембра.
