Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године

Извор:
СРНА
17.12.2025
14:19
Коментари:0
НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године, изјавио је руски министар одбране Андреј Белоусов.
"Све упућује на припрему Алијансе за војни сукоб са Русијом. Алијанса планира да достигне такву спремност до прелаза у наредну деценију", рекао је Белоусов на проширеном састанку одбора Министарства одбране Русије.
Белоусов је напоменуо да су званични представници отворено у више наврата говорили о таквој спремности, пренио је ТАСС.
"Нисмо ми ти који пријете. Ми смо они којима се пријети", нагласио је Белоусов.
