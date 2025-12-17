Logo
Large banner

Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године

Извор:

СРНА

17.12.2025

14:19

Коментари:

0
Белоусов: НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године
Фото: Танјуг

НАТО планира војни сукоб са Русијом до 2030. године, изјавио је руски министар одбране Андреј Белоусов.

"Све упућује на припрему Алијансе за војни сукоб са Русијом. Алијанса планира да достигне такву спремност до прелаза у наредну деценију", рекао је Белоусов на проширеном састанку одбора Министарства одбране Русије.

Белоусов је напоменуо да су званични представници отворено у више наврата говорили о таквој спремности, пренио је ТАСС.

"Нисмо ми ти који пријете. Ми смо они којима се пријети", нагласио је Белоусов.

Подијели:

Тагови:

Андреј Белоусов

Русија

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци

Бања Лука

Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци

1 ч

6
Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

Култура

Животна прича звијезде "Тврђаве": Рат му уништио младост, радио на мјешалици да прехрани породицу

1 ч

0
Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

Друштво

Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

1 ч

0
Откривена 43 мигранта код Градишке

Хроника

Откривена 43 мигранта код Градишке

1 ч

0

Више из рубрике

Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи

Свијет

Путин: Запад жели да подигне ниво хистерије у Европи

2 ч

0
Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

Свијет

Тинејџеру позлило јер је пио сопствену крв: Признао да је слушао савјете на друштвеним мрежама

2 ч

0
Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Свијет

Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

3 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

32

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

15

32

Ковачевић о Ганићу: Ни за Хитлера и Изетбеговића не постоје пресуде, па знамо

15

28

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

15

27

Српски бренд затвара све радње

15

24

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner