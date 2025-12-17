Сваки пети Европљанин живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости

Извор:
Проблем приступачности станова и кућа у ЕУ је актуелан и ургентан, јер сваки пети Европљанин, односно око 83 милиона људи, тренутно живи са ризиком од сиромаштва и социјалне изолованости, упозорио је премијер Шпаније Педро Санчез.
"То није само мишљење стручњака и организација, него и око 50 одсто Европљана сматра проблем сталног смјештаја актуелним и ургентним", написао је Санчез у чланку за европско издање листа "Политико".
Према његовим ријечима, постоје два разлога за кризу у вези са сталним смјештајем.
"Први је то што је након финансијске кризе 2008. године значајно смањено улагање у изградњу стамбених објеката, чиме се створила ситуација у којој је потражња већа од понуде.
Други разлог је ситуација у којој се стан не гледа као мјесто за живот, већ вриједна имовина која, рецимо, може да се изнајми туристима", сматра Санчез.
Он је оцијенио да је Европа "бедем вриједности демократије, јединства и слободе", али да саме вриједности не могу да обезбиједе некоме кров над главом.
Санчез је напоменуо да се смјештај, који мора бити свачије право, претворио у замку која дефинише садашњост људи и лишава их будућности, што представља ризик за јединство, економску динамику и напредак у Европи.
Шпански премијер позвао је на спровођење хитних мјера, јер се криза становања, према његовом мишљењу, већ шири Европом и представља нови фактор евроскептицизма, пренио је ТАСС.
"Европљанима су смјеста потребна конкретна рјешења", закључио је Санчез.
