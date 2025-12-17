Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

Извор:
Изрицање пресуде Брајану Волшу, који је проглашен кривим за убиство Београђанке, Ане Волш, одложено је са сриједе на четвртак. Њему пријети казна доживотног затвора.
Тужилац округа Норфок, Мајкл Мориси, рекао је новинарима испред суднице да су чули коментар сестре Ане Волш: “Правда је задовољена!”, те да се они у потпуности слажу са њеним коментаром.
Мориси је похвалио истражитеље због количине форензичких доказа које су прикупили. Нису оставили ниједан камен непреврнут. Ишли су од контејнера до депоније, па до сметлишта, до робних кућа, стоваришта и то само како би прикупили доказе који су били кључни у овом случају – рекао је он.
Он је додао да је ово први случај у којем је његова канцеларија добила пресуду за убиство првог степена без тијела жене. Не смијемо да занемаримо и чињеницу да је троје малишана остало без мајке – рекао је.
Судија, Диеане Френиере, рекла је пороти у петак да могу да изаберу између пресуде за убиство другог степена или за убиство првог степена, за коју се залагало тужилаштво, а која укључује предумишљај.
Осим за убиство првог степена, Волш се суочава и са додатним казнама – до 20 година затвора за обмањивање полиције – казном која се повећава због саме пресуде за убиство, као и додатне три године за одлагање Аниног тијела.
Како се може видјети на снимцима с изрицања пресуде, Брајан Волш и његов тим бранилаца стајали су пред судом током изрицања пресуде
Волш је смирено саслушао пресуду, у лисицама и са оковима на ногама, прије него што је изведен из суднице.
Волш је током изрицања пресуде само климнуо главом. Није изустио ни ријеч, а није дјеловало ни као да је превише изненађен исходом, преноси Блиц.
