Logo
Large banner

Ево како је Брајан Волш реговао када је проглашен кривим

Извор:

Телеграф

15.12.2025

18:56

Коментари:

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане
Фото: Tanjug/AP

Брајан Волш проглашен је кривим за убиство своје супруге, Београђанке Ане Волш. Пороти у Дедхему, Масачусетс, требало је само шест сати да одлучи да ли је крив. Брајан Волш примио је одлуку пороте хладнокрвно!

Како се може видјети на снимцима с изрицања пресуде, Волш и његов тим бранилаца стајали су пред судом током изрицања пресуде.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

Судија је шефа пороте прво упитала да ли су донијели одлуку у овом случају. Шеф пороте је рекао да јесу и да га проглашавају кривим.

Судија је потом упитала за који злочин га проглашавају кривим, а шеф пороте је одговорио: "Убиство првог степена".

Волш је након тих ријечи само климнуо главом. Није изустио ни ријечи, а није дјеловало ни као да је превише изненађен исходом.

Судија је заказала изрицање пресуде Брајану Волшу за сриједу, 17. децембар 2025. године.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сиајрто: Тражимо да Кијев положи рачуне за потрошена средства

Брајан Волш је након тога везан лисицама и враћен у затвор, гдје ће чекати на одлуку судије.

Подсјетимо, тим његових бранилаца одлучио је да Волш неће свједочити, иако је на почетку суђења изненадио суд признањем кривице за одлагање Аниног тијела и лагање полиције.

С обзиром на то да је проглашен кривим за убиство првог степена, по законима Масачусетса највјерованије му слиједи казна доживотног затвора без могућности условног отпуста.

Осим тога, он се суочава и са додатним казнама - до 20 година затвора за обмањивање полиције - казном која се повећава због саме пресуде за убиство, као и додатне три године за одлагање Аниног тијела.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

За ова три знака сутра ће бити дан из снова

Тијело Ане Волш и даље није пронађено. Претпоставља се да га је Брајан Волш раскомадао и бацио у контејнере, због чега су шансе да икада буде откривено готово равне нули.

Ана и Брајан Волш имају троје дјеце која су сада остала без оба родитеља.

Подијели:

Тагови:

Брајан Волш

Ana Volš

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

Република Српска

Цвијановић: СНСД не смије више трошити вријеме на оно што је непоправљиво

1 ч

1
Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Свијет

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0
Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

Хроника

Хорор у Србији: Жена убијена насред булевара, није успјела да се спаси од нападача

1 ч

0

Више из рубрике

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Тражимо да Кијев положи рачуне за потрошена средства

58 мин

0
Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

Свијет

Син Роба Рајнера ухапшен и оптужен за убиство

1 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

1 ч

0
Млада повријеђена у тучи на свадби

Свијет

Млада повријеђена у тучи на свадби

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

43

Требиње се задужује осам милиона КМ

19

39

Не успијевате пронаћи партнера: Ове двије навике саботирају ваш љубавни живот

19

39

Ово су детаљи здравственог стања Весне Змијанац

19

29

Бака на челу банде: Полиција ухапсила 21 особу и шефицу групе која има 96 година

19

23

Дјевојчица оперисана, па услиједиле компликације: У болницу примљена без знакова живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner