Ево како је Брајан Волш реговао када је проглашен кривим

Брајан Волш проглашен је кривим за убиство своје супруге, Београђанке Ане Волш. Пороти у Дедхему, Масачусетс, требало је само шест сати да одлучи да ли је крив. Брајан Волш примио је одлуку пороте хладнокрвно!
Како се може видјети на снимцима с изрицања пресуде, Волш и његов тим бранилаца стајали су пред судом током изрицања пресуде.
Судија је шефа пороте прво упитала да ли су донијели одлуку у овом случају. Шеф пороте је рекао да јесу и да га проглашавају кривим.
Судија је потом упитала за који злочин га проглашавају кривим, а шеф пороте је одговорио: "Убиство првог степена".
Волш је након тих ријечи само климнуо главом. Није изустио ни ријечи, а није дјеловало ни као да је превише изненађен исходом.
Судија је заказала изрицање пресуде Брајану Волшу за сриједу, 17. децембар 2025. године.
Брајан Волш је након тога везан лисицама и враћен у затвор, гдје ће чекати на одлуку судије.
Подсјетимо, тим његових бранилаца одлучио је да Волш неће свједочити, иако је на почетку суђења изненадио суд признањем кривице за одлагање Аниног тијела и лагање полиције.
С обзиром на то да је проглашен кривим за убиство првог степена, по законима Масачусетса највјерованије му слиједи казна доживотног затвора без могућности условног отпуста.
Осим тога, он се суочава и са додатним казнама - до 20 година затвора за обмањивање полиције - казном која се повећава због саме пресуде за убиство, као и додатне три године за одлагање Аниног тијела.
Тијело Ане Волш и даље није пронађено. Претпоставља се да га је Брајан Волш раскомадао и бацио у контејнере, због чега су шансе да икада буде откривено готово равне нули.
Ана и Брајан Волш имају троје дјеце која су сада остала без оба родитеља.
