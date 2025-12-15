Logo
Брајан Волш проглашен кривим за убиство супруге Ане

Извор:

Телеграф

15.12.2025

18:11

Брајан Волш на суђењу
Фото: Tanjug/AP/Greg Derr

Брајан Волш проглашен је кривим за убиство првог степена у случају смрти своје супруге, Београђанке Ане Волш! Порота у Дедхему, Масачусетс, донијела је једногласну одлуку након вијећања.

Очекује се да Волш буде осуђен на доживотни затвор без могућности условног отпуста, што је обавезна казна за убиство првог степена у Масачусетсу.

Пошто је осуђен за убиство, Волш се сада суочава са казном до 20 година затвора за обмањивање полиције - казном која се повећава због саме пресуде за убиство, јавља ЦНН.

Такође, може бити осуђен на додатне три године затвора због признања кривице за незаконито преношење тијела.

Порота је донијела једногласну пресуду у суђењу Брајану Волшу, који је оптужен за убиство своје супруге Ане, након што је она нестала на Нову годину 2023. године.

Одлука је донијета након што је порота започела вијећање у петак. Брајанови адвокати су у четвртак ујутру окончали извођење одбране, а он сам није свједочио. Раније је признао кривицу за лагање полицијским службеницима након Аниног нестанка и за непрописно одлагање њеног тијела, али је негирао да ју је убио.

Тужиоци су навели да је Брајан Волш, који је наводно убио своју супругу прије него што је уклонио њене посмртне остатке, 1. јануара 2023. године обавио низ инкриминишућих претрага на интернету, укључујући "колико дуго неко мора да буде нестао да би се насљедство остварило", "најбољи начин да се ријеши тијело" и "најбољи начин да се ријеше дијелови тијела након убиства".

Лари Типтон, Брајанов адвокат, рекао је током завршних ријечи да је његов клијент „волио Ану Волш, мајку своје троје дјеце“.

Судски документи показују да је Ана Волш имала животно осигурање у износу од 2,7 милиона долара, при чему је Брајан био корисник полисе. Такође, он је дуговао готово 500.000 долара на име обештећења по основу свог савезног судског случаја.

