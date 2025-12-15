Уз само 5 кашика овог састојка завјесе ће заблистати као нове

Извор:
Ако су вам завјесе временом изгубиле бјелину и попримиле сивкаст или жућкаст тон, нема потребе да одмах користите јака хемијска средства. Постоји врло једноставан, јефтин и природан трик који може дати одличне резултате, а све што вам је потребно вјероватно већ имате у кухињи – обичну со и топлу воду.
Овај трик помаже да се из тканине извуку нагомилана прашина, масноћа и нечистоће, а притом не оштећује влакна, што га чини идеалним за осјетљиве и бијеле завесе.
Прије него што завјесе убаците у веш-машину, препоручује се да их претходно потопите. Управо овај корак је кључан за враћање њихове природне бјелине.
Како да то урадите:
- У каду или већу посуду сипајте топлу воду
- Додајте 5 пуних кашика соли
- Можете користити кухињску, морску или со за прање
- Потопите завјесе тако да буду потпуно прекривене водом
- Оставите их да се натапају око 2 сата
- Након тога их оперите у веш-машини
Након прања, завјесе ће бити видно свјетлије и чистије, без потребе за агресивним избјељивачима.
Со помаже да се влакна тканине опусте, што омогућава лакше уклањање дубинске прљавштине током прања. Осим тога, дјелује као благи природни избјељивач, враћајући завјесама свјежину и свјетлију боју без оштећења материјала.
Ако имате специјални детерџент за завјесе или бијело рубље, то је најбоља опција. Међутим, када га немате при руци, можете обичном прашку за веш додати мало соде бикарбоне или чак прашка за пециво.
Препоручује се и програм са два испирања, како би се сав детерџент уклонио из набора тканине.
Завјесе треба прати на температури до 30 степени, уз ниску центрифугу. Најбоље је користити програм за осјетљиво рубље или ручно прање. На тај начин избјећи ћете гужвање, оштећење и извлачење нити, а завјесе ће изгледати као нове.
