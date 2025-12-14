Logo
Колико често треба да перете фармерке? Савјети за омиљени тексас

Извор:

Информер

14.12.2025

15:51

Колико често треба да перете фармерке? Савјети за омиљени тексас

Фармерке су основни дио гардеробе већине људи и могу дуго трајати ако се правилно одржавају.

Пречесто прање може оштетити тканину, довести до избледелих боја и скратити век трајања омиљеног тексаса.

Стручњаци савјетују да прање зависи од типа фармерки и начина ношења - обичне фармерке довољно је прати на свака три до четири ношења, док фармерке од необрађеног (рав) тексаса могу издржати и шест мјесеци или дуже прије првог прања, како би развиле јединствен дезен из употребе.

Фармерке са еластином и бијели тексас захтијевају чешће прање, посебно ако су прљави или знојнији.

Важно је пратити упутства са етикете - хладна вода, окретање фармерки наопако и сушење на ваздуху продужавају њихов вијек и очување боје.

Лејди Гага

Сцена

Хаос на концерту Лејди Гаге: Плесач пао са бине усред наступа

Такође, учесталост прања зависи од активности и окружења, више зноја или прљавштине значи да фармерке треба прати чешће.

Према порталу "Times of India", не постоји универзално правило за све фармерке, али правилно одржавање и пажљиво планирање прања помажу да тексас дуго изгледа као нов.

