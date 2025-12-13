Logo
Ово су разлози због којих бисте ананас требали укључити у исхрану

Извор:

Кликс

13.12.2025

09:58

Коментари:

0
Фото: pexels/Polina Tankilevitch

Ананас је тропско воће познато по свом освјежавајућем окусу и бројним здравственим бенефитима.

Осим што даје енергију и свјежину, редовна конзумација ананаса може позитивно утјецати на имунитет, кожу и пробаву.

Витамин Ц у ананасу стимулише производњу имуноглобулина у тијелу, помажући природној одбрани од вируса и бактерија. Осим тога, витамин Ц доприноси здрављу коже подстиче стварање природног колагена, смањује видљиве знакове старења и кожи даје сјај.

Ананас је богат и антиоксидансима, који заједно са флавоноидима штите ћелије од оштећења слободних радикала, смањују упале и доприносе општем здрављу. Осим витамина, ово воће обилује манганом, који је важан за одржавање јаких и здравих костију. Редовна конзумација ананаса може помоћи у одржавању минерала у тијелу, јер једна шољица свјежег воћа садржи значајан дио дневне потребе за манганом.

селма чабрић

Република Српска

Чабрић: Важне измјене закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Због својих својстава, ананас се често користи у припреми сосова за јела с месом, јер воће олакшава варење теже хране. Иако није доказано да ананас директно сагоријева масти, он је нискокалоричан и богат влакнима, витаминима и минералима, па је одличан додатак исхрани свима који пазе на фигуру.

Ананас се може јести самостално, додавати у салате, десерте или сосове за месо. Чак и када је конзервиран, већина корисних својстава остаје очувана. Најбоље је бирати ананас у сопственом соку, како бисте избјегли додатни шећер и унос сувишних угљених хидрата. Редовна конзумација ананаса доприноси јачању имунитета, здравој кожи и олакшаној пробави.

