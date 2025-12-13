Ово су разлози због којих бисте ананас требали укључити у исхрану

Извор:
Кликс
13.12.2025
09:58
Коментари:0
Ананас је тропско воће познато по свом освјежавајућем окусу и бројним здравственим бенефитима.
Осим што даје енергију и свјежину, редовна конзумација ананаса може позитивно утјецати на имунитет, кожу и пробаву.
Витамин Ц у ананасу стимулише производњу имуноглобулина у тијелу, помажући природној одбрани од вируса и бактерија. Осим тога, витамин Ц доприноси здрављу коже подстиче стварање природног колагена, смањује видљиве знакове старења и кожи даје сјај.
Ананас је богат и антиоксидансима, који заједно са флавоноидима штите ћелије од оштећења слободних радикала, смањују упале и доприносе општем здрављу. Осим витамина, ово воће обилује манганом, који је важан за одржавање јаких и здравих костију. Редовна конзумација ананаса може помоћи у одржавању минерала у тијелу, јер једна шољица свјежег воћа садржи значајан дио дневне потребе за манганом.
Република Српска
Чабрић: Важне измјене закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце
Због својих својстава, ананас се често користи у припреми сосова за јела с месом, јер воће олакшава варење теже хране. Иако није доказано да ананас директно сагоријева масти, он је нискокалоричан и богат влакнима, витаминима и минералима, па је одличан додатак исхрани свима који пазе на фигуру.
Ананас се може јести самостално, додавати у салате, десерте или сосове за месо. Чак и када је конзервиран, већина корисних својстава остаје очувана. Најбоље је бирати ананас у сопственом соку, како бисте избјегли додатни шећер и унос сувишних угљених хидрата. Редовна конзумација ананаса доприноси јачању имунитета, здравој кожи и олакшаној пробави.
Занимљивости
3 ч0
Србија
3 ч1
Сцена
4 ч0
Свијет
4 ч0
Савјети
23 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
26
13
22
13
17
13
15
Тренутно на програму