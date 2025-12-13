Logo
Чабрић: Важне измјене закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Извор:

СРНА

13.12.2025

09:53

Фото: АТВ

Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Селма Чабрић изјавила је да су измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце смањене могућности злоупотребе овог права, те да су с тим циљем укључени и центри за социјални рад.

Чабрићева је навела да је прописано да подносилац најмање три године прије подношења захтјева мора имати пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта, као и да корисник не може бити особа која је осуђена за насиље у породици.

Она је додала да су укључени и центри за социјални рад како би се спријечиле злоупотребе у случајевима у којима корисник не живи са дјецом, а пријављен је на истој адреси.

породица-дјеца-29082025

Савјети

Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

Чабрићева је истакла да је ово министарство готово у потпуности остварило план активности предвиђених у првих 100 дана рада Владе, а као најзахтјевнију и најважнију активност издвојила рад на Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце који ће се наћи на наредном засједању Народне скупштине.

Нагласила је и да је Министарство у оквиру "16 дана активизма против насиља над женама" реализовало кампању путем видео-порука јер је овогодишња тема била дигитално насиље.

Порука је била, истакла је Чабрићева, да обавезно треба пријавити насиље, јер институције имају одговор и пружиће жртвама заштиту и сигурност, а казнити починиоца.

novac evri

Економија

Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Она је рекла да је урађена и Стратегија за сузбијање насиља у породици Републике Српске за период 2026 – 2032. година коју прати и Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици, обиљежени су и значајни датуми у области породице чиме су испуњене све планиране активности у овом ресору.

Када је ријеч о младима, Чабрићева је навела да су изабрани нови корисници субвенција каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове и тренутно је 6.172 корисника овог права.

Од почетка реализације овог програма 2008. године закључно са 2025. за ове намјене биће пласирано око 24.200.000 КМ.

Министарка је напоменула да су изабрани и најбољи волонтери у Републици Српској за ову годину, те да је њихов рад награђен.

''Пет најбољих волонтера награђено је са по двије просјечне плате у Српској за прошлу годину, а најбољи организатор волонтирања са четири просјечне плате'', рекла је Чабрићева.

Најавила је и радионице из области волонтирања у средњим школама јер желе да представе младима колико је важно да буду друштвено одговорни, да помогну суграђанима, заједници и тако изграде своју личност.

Она је истакла да је настављена континуирана подршка омладинским организацијама, али и младим спортистима па су изабрани стипендисти Министарства за ову годину.

''Стипендије је добио 61 спортиста, од којих 42 перспективна, девет потенцијалних олимпијских кандидата и 10 спортиста са инвалидитетом. Стипендије на годишњем нивоу износе 3.000 КМ за потенцијалне олимпијске кандидате и 2.000 КМ за перспективне спортисте и спортисте са инвалидитетом'', појаснила је Чабрићева.

Она је додала да је Министарство наградило и 10 перспективних спортиста на манифестацији "Избор десет најбољих спортиста Републике Српске".

Ове године су, нагласила је Чабрићева, млади спортисти из Републике Српске, уз подршку Министарства, освојили седмо мјесто на Свјетском првенству у футсалу за ученике до 18 година у Бразилу.

