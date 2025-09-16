Милион и по за грађане - почиње исплата

Извор:
АТВ
16.09.2025
14:19
Из Министарства за рад, социјалну политику, расељена лица и избјеглице Кантона Сарајево обавјештавају да ће данас, 16. септембра, почети исплата накнада за август корисницима социјалне заштите у Кантону Сарајеву.
Исплата ће бити извршена у банкама у којима имају отворене рачуне.
У ту сврху из Буџета КС уплаћено је 1.495.612,04 КМ.
Поменута средства су издвојена за 4.066 корисника сталне новчане помоћи, и то: новчане накнаде за помоћ и његу од друге особе, једнократне помоћи, изузетне помоћи, накнаде за смјештај у другу породицу, као и за смјештај у установе социјалне заштите, накнаде за здравствену заштиту, за оспособљавање за живот и рад, те за рефундацију љекарских прегледа.
