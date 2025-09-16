Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

Извор:
16.09.2025
13:59
Коментари:0
Мајка убице Срђана Поповића из Обреновца је, према ријечима комшија, била у вези са рођеним братом јуче убијеног Игора Ј. иначе братанцем њеног супруга, односно убичиног брата од стрица.
Наводно, због овог поступка Игоров отац се одрекао другог сина.
За њихову везу Срђан је сазнао док је био у притвору.
"Срђан је увијек био проблематичан, сијао је страх по комшилуку и на крају је завршио у затвору. Његови родитељи су се развели, а мајка му је започела везу са његовим братом од стрица, рођеним братом убијеног Игора. Срђан када је сазнао, полудио је. Они одавно нису у најбољим односима, ово је била кап која је прелила чашу. Прво се острвио био на свог стрица, Игоровог оца, није му било довољно што се он човјек одрекао другог сина због срамне везе са стрином, а сада их је уништио у потпуности", прича за "Информер" комшиница.
Подсјетимо, Срђан П. је јуче запалио кућу Игора Ј, а онда се у пуној брзини залетео у њега и убио га колима. Док је Игор умирао полако, Срђан га је снимао и снимак објавио на друштвене мреже.
"Људи, овако сљедећи пут, неко узме ли име моје породице, загази ли на моју породицу. Је л' тако Ићо, реци? Тако је, умиреш, полако, али сигурно, љуби те брат. Ово је ауто са којим сам га спуцао, није се надао, а тамо му гори кућа и остало, тако да ће да ужива", објавио је убица из Обреновца на друштвеним мрежама.
