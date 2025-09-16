Logo

Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

Извор:

Информер

16.09.2025

13:59

Коментари:

0
Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца
Фото: Društvene mreže

Мајка убице Срђана Поповића из Обреновца је, према ријечима комшија, била у вези са рођеним братом јуче убијеног Игора Ј. иначе братанцем њеног супруга, односно убичиног брата од стрица.

Наводно, због овог поступка Игоров отац се одрекао другог сина.

За њихову везу Срђан је сазнао док је био у притвору.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Колапс: Око 36.000 потрошача у Бањалуци без струје

"Срђан је увијек био проблематичан, сијао је страх по комшилуку и на крају је завршио у затвору. Његови родитељи су се развели, а мајка му је започела везу са његовим братом од стрица, рођеним братом убијеног Игора. Срђан када је сазнао, полудио је. Они одавно нису у најбољим односима, ово је била кап која је прелила чашу. Прво се острвио био на свог стрица, Игоровог оца, није му било довољно што се он човјек одрекао другог сина због срамне везе са стрином, а сада их је уништио у потпуности", прича за "Информер" комшиница.

Подсјетимо, Срђан П. је јуче запалио кућу Игора Ј, а онда се у пуној брзини залетео у њега и убио га колима. Док је Игор умирао полако, Срђан га је снимао и снимак објавио на друштвене мреже.

zatvor celija

Хроника

Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

"Људи, овако сљедећи пут, неко узме ли име моје породице, загази ли на моју породицу. Је л' тако Ићо, реци? Тако је, умиреш, полако, али сигурно, љуби те брат. Ово је ауто са којим сам га спуцао, није се надао, а тамо му гори кућа и остало, тако да ће да ужива", објавио је убица из Обреновца на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Obrenovac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

Република Српска

Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

3 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Конаковић сутра пред судом

3 ч

0
Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

Економија

Да ли је ту и ваша: Списак фирми које су добиле помоћ за очување радних мјеста

3 ч

0
Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Хроника

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner