НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

Извор:
Вечерњи.хр
16.11.2025
17:06
Коментари:0
Према извјештају Die Welta, који се позива на тајни НАТО документ, Русија је завршила модернизацију свог нуклеарног арсенала.
Наводно Русија сада посједује неколико напредних система, укључујући нове подморнице, ракете средњег домета и крстареће ракете. У извјештају се такође наводи да је нуклеарна ракета Буревестник међу оружјем за које се сада тврди да је оперативно.
Према Weltu, документ потиче из обавјештајног одјељења војног савеза које прати руски стратешки нуклеарни арсенал. Годинама је крстарећа ракета била под посебним надзором. То представља значајан помак у односу на раније процјене, када је ракета, због низа неуспјешних тестирања 2018. и 2019. године, сматрана тек експерименталним пројектом.
Крајем октобра 2025. Путин је лично објавио да је развој Буревестника завршен и да је ракета успјешно тестирана 21. октобра на полигону у арктичком подручју. Према руским изворима, ракета је током пробног лета остала у ваздуху 15 сати, прелетјела 14.000 километара и достигла брзину већу од 900 км/х.
"Ово је оружје које може да заобиђе било који систем противваздушне одбране. Непредвидива путања, неограничен домет и нуклеарни погон чине га практично непобједивим", изјавио је Путин.
За разлику од конвенционалних крстарећих ракета ограничених количином горива, Буревестник користи минијатурни нуклеарни реактор као погон.
Према информацијама доступним НАТО-у, Буревестник је дизајниран да постигне брзину већу од 900 км/х и има домет од приближно 14.000 километара. Такође се наводи да је изузетно окретан и способан за лансирање са мобилних платформи. Амерички стручњаци упозоравају да би ракета, ако је заиста оперативна, могла да остане у ваздуху и до неколико дана, чекајући наредбу за напад - што је сценарио из ноћне море за западне одбрамбене системе.
Извјештај јасно истиче да Савез има недостатке у средњем и дугом домету, посебно када је ријеч о нуклеарном оружју.
Ипак, порука је јасна: Запад мора хитно да надокнади заостатак у противподморничкој борби, противваздушној одбрани и стратешком планирању. Њемачки војни стручњаци упозоравају да ову тему не треба прецјењивати. Дронови су, додуше, важни на бојном пољу због ниских трошкова производње, велике доступности и све већег домета, али стратешки имају само подређену улогу.
Република Српска
4 ч3
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Економија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму