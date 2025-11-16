Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

Извор:
Агенције
16.11.2025
16:33
Главни трг у Грацу привремено је затворен након што је полиција добила анонимну пријаву о бомби, пишу аустријски медији.
Како је потврдила полиција Граца, опсежни кордон око главног трга у Грацу је сада укинут.
Узбуна у центру Граца, опсадно стање
Овај кордон је постављен након анонимне дојаве о бомби која је примљена телефоном у недјељу ујутру.
Велики контингент полицајаца је распоређен да обезбиједи и претражи главни трг.
Полиција је такође користила псе трагаче. Ове претраге су "биле негативне", према полицијским наводима, и главни трг ће стога бити постепено поново отворен.
+++Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit im und um das Stadtgebiet von Graz zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren. Auch die Öffis sind davon betroffen. +++— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 16, 2025
Трамвајске линије у Грацу, које су већ саобраћале по ограниченом распореду, могу постепено да наставе са својим уобичајеним редом вожње.
