Огласила се аустријска полиција: Откривено шта се десило у Грацу

Извор:

Агенције

16.11.2025

16:33

Главни трг у Грацу привремено је затворен након што је полиција добила анонимну пријаву о бомби, пишу аустријски медији.

Како је потврдила полиција Граца, опсежни кордон око главног трга у Грацу је сада укинут.

Полиција Аустрија

Свијет

Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Овај кордон је постављен након анонимне дојаве о бомби која је примљена телефоном у недјељу ујутру.

Велики контингент полицајаца је распоређен да обезбиједи и претражи главни трг.

Полиција је такође користила псе трагаче. Ове претраге су "биле негативне", према полицијским наводима, и главни трг ће стога бити постепено поново отворен.

Трамвајске линије у Грацу, које су већ саобраћале по ограниченом распореду, могу постепено да наставе са својим уобичајеним редом вожње.

