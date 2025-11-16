Logo
Стотине оваца прошле улицама Нирнберга

Извор:

СРНА

16.11.2025

15:09

Фото: Pixabay

Више стотина оваца прошло је центром Нирнберга на путу ка свом зимском смјештају.

Градске власти замолиле су становнике да, током проласка стада, улице буду проходне и да држе псе подаље од оваца. Дронови нису били дозвољени.

Радознали пролазници снимали су догађај мобилним телефонима док је око 600 животиња из стада пастира Томаса Гакштатера пролазило градом.

Овце су на путу ка зимским пашњацима западно од Нирнберга, а преко љета су ово, као и друга стада довођена да пасу на градским зеленим површинама да би трава била уредна.

Током путовања од преко 10 километара, овце су прошле централним тргом Хауптмаркт, пренијела је агенција ДПА.

Нирнберг није једини њемачки град у којем се овце користе као косилице за траву. Оне, такође, пасу на појединим мјестима у Берлину, Потсдаму, Аугсбургу, Улму и другим градовима.

Овце доприносе да трава буде погодна за инсекте, што помаже у очувању биодиверзитета, а доноси и уштеду градским властима у погледу трошкова кошења.

