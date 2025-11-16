Кренуо да џепари у превозу, па налетио на борца са Балкана: Оборио га за пет секунди

Извор:
16.11.2025
14:50
Један џепарош је прошлог мјесеца, док је "оперисао" у лондонском метроу, налетио ни мање ни више на мајстора борилачких вјештина - Ивана Скока из Хрватске.
Скоко (29) је прошлог мјесеца на жељезничкој станици Бороу оборио лопова користећи вјештине бразилског џију-џицуа. Видео снимљен након тога приказује џепароша како виче: "Не желим да те избодем, брате", док лежи на поду, а Скоко му држи кољено на врату.
Поријеклом из Хрватске, Скоко је освојио злато у мушкој ултратешкој категорији на Отвореном првенству Британије раније ове године.
Каже да је скочио у акцију након што је чуо "веома гласан врисак" сапутнице у метроу.
A Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) champion named Ivan Skoko recently tackled and restrained a suspected phone pickpocket at Borough Underground station in London.— WeGotitBack 🏴🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) November 4, 2025
Good Lad 👍🏻 pic.twitter.com/rCpEkGUkS6
- Мислио сам да је неко избоден или да се нешто десило. Схватио сам у дијелићу секунде да је дошло до пљачке, јер је једна жена чврсто држала телефон. Свакодневно виђам ове пљачке испред теретане у којој радим и знам да ако брзо не реагујете, ови момци ће побјећи - рекао је он.
Скоко је гласно упитао жену ко ју је опљачкао, на шта је она показала на мушкарца који је стајао на перону.
- Отворио сам врата, искочио из воза и за пет секунди сам оборио типа и рекао: "Не мрдај".
Скоко каже да је човјек покушао да дохвати чекић у џепу, али је он употребио џудо покрет - замах ногом - да га обори.
Након што га је обуздао, Скоко је спустио телефон на земљу и почео да снима.
Скоко каже да су код џепароша пронађена два телефона - од којих је један имао футролу са натписом "Hello Kitty", као и чекић.
Он каже да се борио са криминалцима најмање 10 пута - укључујући и један инцидент када су маскирани насилници дошли у теретану у којој ради и покушали да вандализују имовину.
Одлучио је да почне да се бори након што му је прије пет година украден бицикл.
- Позвао сам полицију и рекли су ми "нажалост, никада више нећете видјети свој бицикл". Питао сам их: "Зашто вас онда зовем? Која је сврха позивања ако не можете да се изборите са злочином?" Рекли су: "Господине, немамо довољно ресурса". Са свим новцем који плаћамо за порез, они немају ресурсе - рекао је Скоко, и додао да је то био први и посљедњи пут да је звао полицију.
- Онда сам схватио да ћу морати јако напорно да тренирам и да озбиљно схватим обуку. Сваки момак који покуша да ме опљачка биће ухапшен, биће разоружан и биће предат полицији. Морамо да се бринемо о себи. Ако се препустите полицији, бићете повријеђени, бићете избодени ножем, бићете опљачкани, бићете силовани, на крају ћете бити убијени - казао је он, и додао кратко:
- То није оно што ћу учинити - бранићу се. Не плашим се.
Британска полиција је након Скоковог "скока" у акцију ухапсила џепароша, преноси Курир.
