Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене

Извор:

Агенције

16.11.2025

14:30

Коментари:

0
Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене
Фото: АТВ

Једна особа погинула је данас у саобраћајној несрећи у мјесту Међувршје код Овчарско-кабларске клисуре, а четири особе су повријеђене, речено је Танјугу у МУП-у.

Повријеђени у несрећи која се догодила око 12 часова налазе се у Општој болници Чачак гдје им се указује љекарска помоћ.

Саобраћај је у прекиду на магистралном путу између Чачка и Пожеге, у дијелу кроз Овчарско-кабларску клисуру, у мјесту Међувршје.

Увиђај ове саобраћајне несреће у којој су учествовала два путничка возила је у току, а узрок несреће још није познат.

Како преносе медији, на лицу мјеста налазе се припадници Ватрогасно-спасилачке јединице које учествују у обезбјеђивању мјеста незгоде.

Возачима се савјетује да буду стрпљиви и да, уколико имају могућности, користе алтернативне правце док траје увиђај и рашчишћавање пута.

