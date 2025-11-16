Нова трагедија на путевима: Једна особа погинула, четири повријеђене

Извор:
16.11.2025
Једна особа погинула је данас у саобраћајној несрећи у мјесту Међувршје код Овчарско-кабларске клисуре, а четири особе су повријеђене, речено је Танјугу у МУП-у.
Повријеђени у несрећи која се догодила око 12 часова налазе се у Општој болници Чачак гдје им се указује љекарска помоћ.
Саобраћај је у прекиду на магистралном путу између Чачка и Пожеге, у дијелу кроз Овчарско-кабларску клисуру, у мјесту Међувршје.
Увиђај ове саобраћајне несреће у којој су учествовала два путничка возила је у току, а узрок несреће још није познат.
Како преносе медији, на лицу мјеста налазе се припадници Ватрогасно-спасилачке јединице које учествују у обезбјеђивању мјеста незгоде.
Возачима се савјетује да буду стрпљиви и да, уколико имају могућности, користе алтернативне правце док траје увиђај и рашчишћавање пута.
