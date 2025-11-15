Ко је политичарка из БиХ која је уграђивала филере у тоалету? Пацијенткиња унакажена

Извор:
Тужилаштво Зеничко-добојског кантона је подигло оптужницу против докторице ургентне медицине из Високог А. С., а ријеч је о тренутној министарки здравства ЗДК Аиди Салчиновић.
Општински суд у Високом потврдио је оптужницу због тешког нарушавања здравља пацијенткиње након непрописног убризгавања дермалних филера у јуну 2021. године.
Докторица против које је подигнута оптужница је Аида Салчиновић, данашња министарка здравства Зеничко-добојског кантона (од 2023. године), која је у то вријеме 2021. године радила као докторица ургентне медицине у Кантоналној болници Зеница.
Оптужница терети Салчиновић да је захват извела у простору који није био медицински припремљен нити лиценциран, без прописаних услова и без писменог пристанка пацијенткиње.
У оптужници се наводи и да је 14. јуна 2021. године у просторијама тоалета извршила апликацију филера те да су код И. Б. наступиле тешке посљедице. Након захвата наступиле су тешке и трајне посљедице по здравље оштећене, а што се детаљно и описује у оптужници.
Након потврђивања оптужби, министарку чека суђење у Општинском суду у Високом. Салчиновић је рођена прије 49 година у Брези. Њено акадмско звање је љекар специјалиста ургентне медицине.
Основно образовање је стекла у Брези, а средње образовање у Сарајеву и Зеници. Током средњошколског образовања била је ангажована као волонтер у медицинској служби Стационара Жупча при Цивилној заштити, у периоду од 1993. до 1996. године. Године 2001. усписала је Медицински факултет Универзитета у Сарајеву, који је успјешно и завршила. Мајка је двоје дјеце.
Она је постала министарка у Влади ЗДК испред странке "ПОКРЕТ", на чијем челу се налази Аднан Шабани. Ријеч о странци која је настала из БХИ-КФ Фуада Касумовића, када је из те странке изашао дио функционера који је био спреман да иде с СДА у коалицију и да приступи рушењу Владе на чијем челу се налазила Амра Мехмедић, управо функционерка БХИ-КФ.
