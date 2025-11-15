Затражен једномјесечни притвор за полицајца који је претукао супругу

Извор:
Поступајућа тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченом полицијском службенику Управе полиције МУП-а КС због кривичног дјела насиље у породици.
Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке, прикрити доказе и због опасности од понављања кривичног дјела.
Из МУП-а КС су казали да неће давати друге званичне информације о овом случају јер је приоритет заштита жртве.
Како Кликс незванично сазнаје, ријеч је о припаднику саобраћајне полиције Кантона Сарајево.
Жртви су, према незваничним информацијама, нанесене тешке тјелесне повреде.
