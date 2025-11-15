Logo
Large banner

Затражен једномјесечни притвор за полицајца који је претукао супругу

Извор:

Кликс

15.11.2025

15:35

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Поступајућа тужитељка Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченом полицијском службенику Управе полиције МУП-а КС због кривичног д‌јела насиље у породици.

Притвор је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могао утицати на свједоке, прикрити доказе и због опасности од понављања кривичног д‌јела.

Из МУП-а КС су казали да неће давати друге званичне информације о овом случају јер је приоритет заштита жртве.

Како Кликс незванично сазнаје, ријеч је о припаднику саобраћајне полиције Кантона Сарајево.

Жртви су, према незваничним информацијама, нанесене тешке тјелесне повреде.

Подијели:

Тагови:

policija

porodično nasilje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Још један удес код Живиница, возило завршило на крову у каналу

5 ч

0
Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

Хроника

Mајка двоје дјеце: Ово је Ивана која је погинула у тешкој саобраћајној несрећи

6 ч

0
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Хроника

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

7 ч

0
Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

Хроника

Возио у погрешном смјеру и изазвао ланчани судар

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Интернетом се шири лажна вест о смрти славног глумца

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner