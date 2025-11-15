Logo
Још један удес код Живиница, возило завршило на крову у каналу

Извор:

СРНА

15.11.2025

14:31

Фото: АТВ БЛ

Код Живиница данас се догодила још једна саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила, од којих је једно завршило на крову у каналу.

На терену су били полицијски службеници, хитна помоћ и ватрогасци, јавили су федерални медији.

Из Бихамка су саопштили да се саобраћајна незгода догодила на магистралном путу Живинице-Тузла у насељу Малине због чега је био обустављен саобраћај који је у међувремену нормализован.

Јован Васиљевић

Хроника

Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић

Једна особа погинула је јутрос у саобраћајној несрећи на регионалном путу Живинице-Бановићи у мјесту Рабића гробље.

