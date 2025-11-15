Још један удес код Живиница, возило завршило на крову у каналу

Извор:
СРНА
15.11.2025
14:31
Коментари:0
Код Живиница данас се догодила још једна саобраћајна незгода у којој су учествовала два возила, од којих је једно завршило на крову у каналу.
На терену су били полицијски службеници, хитна помоћ и ватрогасци, јавили су федерални медији.
Из Бихамка су саопштили да се саобраћајна незгода догодила на магистралном путу Живинице-Тузла у насељу Малине због чега је био обустављен саобраћај који је у међувремену нормализован.
Трагедија: У тешком удесу погинуо полицајац Јован Васиљевић
Једна особа погинула је јутрос у саобраћајној несрећи на регионалном путу Живинице-Бановићи у мјесту Рабића гробље.
