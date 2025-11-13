Несхватљиво: Кипом камиона ударио у надвожњак ауто-пута 9. јануар

Аутор:Стеван Лулић
Несвакидашњи удес догодио се данас код ауто-пута 9. јануар, односно испод овог ауто-пута.
До удеса је дошло када је возач камиона кипом (приколицом) камиона, крећући се саобраћајницом испод ауто-пута, при великој брзини ударио у надвожњак 9. јануара.
На снимку, који је у посједу АТВ-а види се како се камион дужим дијелом дионице креће са подигнутом приколицом.
Потом великом брзином приколица удара у надвожњак ауто-пута.
Није познато да ли је неко у удесу повријеђен, али је на самој саобраћајници и камиону настала велика материјална штета.
Несхватљиво је како возач није примијетио да му је приколица остала подигнута и да је толико дуго наставио да вози.
Инцидент погледајте у видео прилогу.
