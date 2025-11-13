Бањалучанин ухапшен због кориштења платне картице из изгубљеног новчаника

Извор:
Полиција је ухапсила лице чији су иницијали Ј.Г. из Бањалуке због сумње да је присвојило изгубљени новчаник који је пронашло у тржном центру у том граду и у више наврата употријебило платну картицу оштећене.
Ухапшено лице терети се и за крађу новца из бањалучког угоститељског објекта 25. септембра, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Полиција је јуче ухапсила лице чији су иницијали С.К. из Бањалуке за којим је расписана централна потјерница по наредби бањалучког Основног суда. Ухапшено је и лице иницијала М.П. из Бањалуке за којим је издат распис о трагању због сумње да је починило крађу.
Припадници Полицијске станице Прњавор јуче су приликом контроле путничког возила због некориштења дневних свјетала ухапсили возача чији су иницијали М.Д. из Прњавора код кога су утврђена 1,72 промила алкохола у крви.
