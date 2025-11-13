Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

Извор:
Телеграф
13.11.2025
10:40
Припадници Службе за обезбјеђење Казнено-поправног завода у Сомбору јуче су у поподневним сатима открили мање оштећење испод прозора једне притворске собе, сазнаје Телеграф.рс
Иако је ријеч о рупи пречника око десетак центиметара, која није могла да омогући бјекство притвореника, одмах је спроведен детаљан претрес просторије.
Током прегледа, службеници су пронашли металну шипку која се могла лако уклонити са једног дијела кревета, а сумња се да је управо тим предметом направљено оштећење на зиду.
Против двојице притвореника, за које се вјерује да су учествовали у оштећењу, одмах су поднијете дисциплинске пријаве, а они су размјештени у друге собе како би се спријечила даља комуникација међу њима.
Према незваничним информацијама, у притворској соби у којој је оштећење откривено налазила су се лица која су у притвору због сумње да су починила кривична дјела крађе аутомобила и тешке крађе. Истрага о овом случају је у току.
