Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

АТВ

12.11.2025

22:28

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке
Фото: Privatna arhiva

Небојша Стојковић Стојке лансирао се ових дана у врх интересовања у региону након тврдњи да је он бивши супруг Катарине Каће Стојковић и њеног дјетета.

Раковички клан, односно њихове ране активности, забиљежила је београдска полиција и о свему сачинила извјештај 6. септембра 1994. године.

Стампедо

Регион

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

Већ у тадашњем извјештају се споменуо Небојша Стојковић Стојке.

"Радници Секретаријата унутрашњих послова у Београду трагају за Мирославом Секулићем Секулом (32) из Железника, Небојшом Стојковићем Стојкетом (26) из Београда, и њиховим сарадницима З. Ш. (36) и З. Ђ. (30), док су ухапшени К. Л. (23) из Београда и З. Ћ. (32) из Чачка. Сви се сумњиче да су извршили више кривичних дјела отмице и изнуде. Такође се трага за још десетак, за сада неидентификованих особа које су, уз употребу оружја и физичке силе, помагале у извршавању ових кривичних дјела", писало је тада у извјештају.

Како се сумњало Секулић и Стојковић су, са више саучесника, 25. августа 1994. године отели Ивана Стојановића са супругом и њиховим пријатељем, сви из Ниша, и уз пријетњу оружјем и примјену физичке силе, натјерали га да им преда свој аутомобил "Фолксваген Корадо" и 420 динара како би их пустили на слободу.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

Неколико дана раније, Стојановић је, наводно, преко заједничког пријатеља упознао Секулића и са њим договорио продају свог аутомобила и куповину "Мерцедеса кабрио", уз доплату од 37.000 њемачких марака. Када је Секулић јавио да је све у реду и да је возило набављено, Стојановић је са супругом и пријатељем кренуо да преузме ауто.

Дошли су у Железник, у стан Мирослава Секулића, с тим што је Стојановић сам ушао у кућу, гдје су га дочекала три непозната мушкарца. Када се Секулић појавио, одмах је почео да туче Стојановића, говорећи му да му је жена у подруму и да ће је силовати. У међувремену је дошло још пет-шест непознатих особа, писали су медији у Србији и наставили:

"Затим су отишли у подрум, гдје су заиста били његова супруга и пријатељ. Рекли су му да ће њих двоје остати у Београду као гаранција док они оду у Ниш по аутомобил и новац. З. Ш. и Секулић су са Стојановићем кренули у Ниш. Послије извјесног времена, стигао је и Стојковић са аутомобилом којим су Стојановић, његова супруга и пријатељ дошли у Београд. Стојановићу је речено да му је супруга смјештена у мотелу Рубин у Крушевцу. Потом, уз пријетњу пиштољем, З. Ш. је са још неколико непознатих особа натјерао Стојановића да позове шлеп-службу, на чије возило су натоварили његов аутомобил и одвезли га".

Како пише портал "24седам", поред овог кривичног дјела, Секулић и Стојковић су тачно два дана касније извели сличну отмицу.

Игор Шево

Наука и технологија

Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Тако је било на почетку рада клана из Раковице, иако је већина живјела у Железнику. Послије Секулићевог убиства, управљање групом, тврдили су медији, преузео је Стојке.

"Секула" ликвидиран у Железнику

Мирослав Секулић, познат као "Секула" био је један од оснивача "раковичког клана", ликвидиран је 10. новембра 2001. године. Тог кобног дана, око 22:30 часова, чекао је на семафору за скретање ка Железнику, и тада је на њега, из покретног возила - црног џипа с затамњеним стаклима испаљено више пројектила из "калашњикова".

Секула је преминуо на лицу мjеста. Током пуцњаве, његова супруга је тешко рањена (прострелне ране врата и руку), док је њихов седмогодишњи син, који се такође налазио у возилу, прошао без повреда.

Небојша Стојковић Стојке

