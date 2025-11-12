Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Извор:
СРНА
12.11.2025
22:07
Коментари:0
Амбасадор САД у Лондону Ворен Стивенс критиковао је приступ Велике Британије питању нуклеарне енергије, уочи очекиваног доношења одлуке о развијању нуклеарног постројења у сјеверном Велсу.
Он је коментарисао очекивања да ће британске власти сутра саопштити да ће прва нукларна станица са малим модуларним реактором бити смјештена у Вилфи на Енглеслију, острву у сјеверном Велсу, гдје је некада била нуклеарна електрана која је затворена 2015. године. САД заговарају нуклеарни пројекат већих размјера и то је данас пренио амерички амбасадор.
"Екстремно смо разочарани том одлуком и то не само због чињенице да постоје јефтиније, брже и већ одобрене опције за обезбјеђивање чисте и безбједне енергије на истој локацији", рекао је Стивенс.
Он је поручио да САД желе да буде њихов најснажнији могући савезник, али да су високи трошкови енергије препрека томе.
"Ако желите да што прије кренете у акцију и направите велики корак у рјешавању питања цијена и доступности енергије, постоји други начин и радујемо се скорим одлукама о великим нуклеарним пројектима", додао је Стивенс.
