Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

СРНА

12.11.2025

22:07

0
Амбасадор САД-а критиковао приступ Велике Британије нуклеарној енергији

Амбасадор САД у Лондону Ворен Стивенс критиковао је приступ Велике Британије питању нуклеарне енергије, уочи очекиваног доношења одлуке о развијању нуклеарног постројења у сјеверном Велсу.

Он је коментарисао очекивања да ће британске власти сутра саопштити да ће прва нукларна станица са малим модуларним реактором бити смјештена у Вилфи на Енглеслију, острву у сјеверном Велсу, гдје је некада била нуклеарна електрана која је затворена 2015. године. САД заговарају нуклеарни пројекат већих размјера и то је данас пренио амерички амбасадор.

"Екстремно смо разочарани том одлуком и то не само због чињенице да постоје јефтиније, брже и већ одобрене опције за обезбјеђивање чисте и безбједне енергије на истој локацији", рекао је Стивенс.

струја-сат

Економија

Почеле зимске тарифе струје - ево када је јефтина

Он је поручио да САД желе да буде њихов најснажнији могући савезник, али да су високи трошкови енергије препрека томе.

"Ако желите да што прије кренете у акцију и направите велики корак у рјешавању питања цијена и доступности енергије, постоји други начин и радујемо се скорим одлукама о великим нуклеарним пројектима", додао је Стивенс.

nuklearna elektrana

Nuklearna energija

SAD

Велика Британија

