Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

Извор:
Танјуг
07.11.2025
11:30
Мађарска ће са Сједињеним Америчким Државама потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије, укључујући договор о куповини америчког нуклеарног горива и америчке технологије за складиштење истрошеног горива у нуклеарној електрани коју је изградила Русија, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Споразум ће бити потписан у тренутку када је планирано да предсједник САД Доналд Трамп данас одржи разговоре са мађарским премијером Виктором Орбаном, а очекује се да ће двојица лидера разговарати и о мађарској зависности од руске нафте, преноси Ројтерс.
''Потписаћемо велики међувладин споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије са мојим колегом, америчким министром спољних послова Марком Рубијом'', рекао је Сијарто.
Он је казао да ће Мађарска куповати америчко нуклеарно гориво за своју нуклеарну електрану у Пакшу, коју је изградила Русија, како би задовољила своје растуће енергетске потребе.
Руски Росатом тренутно гради два нова реактора у Пакшу. Пројекат проширења Пакш 2, који је значајно одложен, додељен је Росатому 2014. године без тендера.
Мађарска ће, такође, купити америчку технологију која ће омогућити да се истрошено нуклеарно гориво безбједно складишти унутар нуклеарне електране Пакш, навео је Сијарто у саопштењу.
''Споразум ће обухватити и мале модуларне нуклеарне реакторе'', додао је он.
Мађарска је једна од ријетких земаља ЕУ која одржава блиске односе са Москвом од руског напада на Украјину и не жели да смањи своју зависност од руске енергије, наводи агенција.
Трамп подржава Орбана, али је позвао европске земље да смање енергетске везе са Москвом и да купују више енергената од САД.
