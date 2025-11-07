Logo

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

Танјуг

07.11.2025

11:30

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска ће са Сједињеним Америчким Државама потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије, укључујући договор о куповини америчког нуклеарног горива и америчке технологије за складиштење истрошеног горива у нуклеарној електрани коју је изградила Русија, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Споразум ће бити потписан у тренутку када је планирано да предсједник САД Доналд Трамп данас одржи разговоре са мађарским премијером Виктором Орбаном, а очекује се да ће двојица лидера разговарати и о мађарској зависности од руске нафте, преноси Ројтерс.

''Потписаћемо велики међувладин споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије са мојим колегом, америчким министром спољних послова Марком Рубијом'', рекао је Сијарто.

Милорад Додик и Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Оптужбе против предсједника Додика поново се показале неоснованим

Он је казао да ће Мађарска куповати америчко нуклеарно гориво за своју нуклеарну електрану у Пакшу, коју је изградила Русија, како би задовољила своје растуће енергетске потребе.

Руски Росатом тренутно гради два нова реактора у Пакшу. Пројекат проширења Пакш 2, који је значајно одложен, додељен је Росатому 2014. године без тендера.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Украјина неће бити чланица Европске уније

Мађарска ће, такође, купити америчку технологију која ће омогућити да се истрошено нуклеарно гориво безбједно складишти унутар нуклеарне електране Пакш, навео је Сијарто у саопштењу.

''Споразум ће обухватити и мале модуларне нуклеарне реакторе'', додао је он.

Мађарска је једна од ријетких земаља ЕУ која одржава блиске односе са Москвом од руског напада на Украјину и не жели да смањи своју зависност од руске енергије, наводи агенција.

Трамп подржава Орбана, али је позвао европске земље да смање енергетске везе са Москвом и да купују више енергената од САД.

