Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто изјавио је да неће бити могуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије, која је највећа држава на свијету.
Он је на маргинама Минске међународне конференције о евроазијској безбједности рекао да се не може порећи чињеница да је Русија највећа европска земља, која је сусједна многим чланицама ЕУ, те да стога будућа безбједносна архитектура Европе мора да обухвати и Руску Федерацију.
"Без обзира на то да ли смо сагласни у вези са важним питањима или не, ствар је у географском присуству и реалности да је Русија ту. Стога, порицање те чињенице и заснивање безбједносне архитектуре на основу тога једноставно није реално", истакао је Сијарто.
Он је изразио наду да ће се чланице ЕУ и Русија ускоро вратити дијалогу и разговарати о разним опцијама за суживот у Европи, пренио је ТАСС.
"Морамо да живимо заједно овдје. Како би то било изводљиво, морамо пронаћи барем мало сагласности. Надам се да ћемо моћи то да урадимо", закључио је Сијарто.
