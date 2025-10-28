Хорор у авиону: Индијац избо тинејџере виљушком

Извор:
Авион авиокомпаније Луфтханса који је у суботу полетио из Чикага у Сједињеним Државама за Њемачку преусмјерен је у Бостон након што је Пранет Кумар Усирипали (28) убо двоје тинејџера металном виљушком.
Мушкарац је оптужен за напад смртоносним оружјем с намјером наношења тјелесних повреда, саопштила је Канцеларија америчког државног адвоката у Масечутесу.
Усирипали је ухапшен након што је авион слетио у међународну зрачну луку Логан у Бостону.
Како пише Ен-би-си Њуз, 17-годишњи путник који је спавао на средњем сједалу пробудио се и видио нападача како стоји над њим с виљушком након послуживања оброка, рекли су савезни тужитељи. Усирипали је скочио на путника, ударивши га у лијеву кључну кост, а онда је убо другог 17-годишњака у потиљак те му задао посјекотину на потиљку.
Кад је посада покушала савладати Усирипалија, он је прстима обликовао пиштољ, ставио га у уста и повукао окидач, рекли су тужитељи. Затим је, према изјави, ударио путницу и покушао ударити члана посаде.
Усирипали, индијски држављанин, претходно је у Сједињене Државе ушао са студентском визом и уписао се на магистарски програм библијских студија.
Канцеларија америчког државног тужилаштва рекао је да Усирипали нема легални статус у Сједињеним Државама.
