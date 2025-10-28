Logo

Хорор у авиону: Индијац избо тинејџере виљушком

Дневник.хр

28.10.2025

Авион авиокомпаније Луфтханса који је у суботу полетио из Чикага у Сједињеним Државама за Њемачку преусмјерен је у Бостон након што је Пранет Кумар Усирипали (28) убо двоје тинејџера металном виљушком.

Мушкарац је оптужен за напад смртоносним оружјем с намјером наношења тјелесних повреда, саопштила је Канцеларија америчког државног адвоката у Масечутесу.

Усирипали је ухапшен након што је авион слетио у међународну зрачну луку Логан у Бостону.

Како пише Ен-би-си Њуз, 17-годишњи путник који је спавао на средњем сједалу пробудио се и видио нападача како стоји над њим с виљушком након послуживања оброка, рекли су савезни тужитељи. Усирипали је скочио на путника, ударивши га у лијеву кључну кост, а онда је убо другог 17-годишњака у потиљак те му задао посјекотину на потиљку.

Никола Ђокић

Хроника

Огласила се рођака возача који је усмртио трочлану породицу

Кад је посада покушала савладати Усирипалија, он је прстима обликовао пиштољ, ставио га у уста и повукао окидач, рекли су тужитељи. Затим је, према изјави, ударио путницу и покушао ударити члана посаде.

Усирипали, индијски држављанин, претходно је у Сједињене Државе ушао са студентском визом и уписао се на магистарски програм библијских студија.

Канцеларија америчког државног тужилаштва рекао је да Усирипали нема легални статус у Сједињеним Државама.

(Дневник.хр)

