Logo

Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

28.10.2025

13:41

Коментари:

0
Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

Старлета и некадашња учесница ријалитија, Ава Карабатић, објавила је шокантан оглас у коме нуди услуге подучања д‌јеце из разних предмета, али и помоћ при одвикавању од алкохола с којим се и сама борила.

"Драги родитељи и ученици, ако тражите стручну подршку и квалитетне репетиције, знате коме се обратити. Нудим индивидуални приступ, прилагођен вашим потребама, с циљем бољег разумијевања градива и постизања изврсних резултата", написала је она, док у самом огласу наводи и да "педашким приступом пружа помоћ при одвикавању од алкохола кроз властито искуство".

Ове часове она планира да наплати 50 евра по сату.

Овај оглас на њеном Инстаграм профилу, ипак, наишао је на подсмијех. Наиме, Ава је позната по контроверзним изјавама и понашању, али и продаји својих екслплицитних фотографија.

Она је отворено говорила и о својој борби са алкохолом, због чега је лежала и у болници.

Ово није први пут да Ава Карабатић покушава да крене другачијим правцем.

Наиме, она се пријавила за парламентарне изборе у Хрватској прије годину и по дана, и док су сви мислили да се старлета шали, она је била озбиљна у својој намјери са слоганом "Отрезни се", преноси "24С.

Подијели:

Таг:

Ava Karabatić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

Сцена

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

3 ч

0
Ева Рас глумица

Сцена

Ева Рас проговорила о интимним односима: ''Лако сам улазила у авантуре''

4 ч

0
Пјевачица Сандра Африка

Сцена

Цијена иде и до 100.000 евра: Ево чим се почастила Сандра Африка

6 ч

0
Дара Бубамара снима филм о свом животу: Изабрала ко ће је глумити

Сцена

Дара Бубамара снима филм о свом животу: Изабрала ко ће је глумити

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

16

08

Oве кованице КМ биће прављене у Хрватској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner