Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

Старлета и некадашња учесница ријалитија, Ава Карабатић, објавила је шокантан оглас у коме нуди услуге подучања дјеце из разних предмета, али и помоћ при одвикавању од алкохола с којим се и сама борила.
"Драги родитељи и ученици, ако тражите стручну подршку и квалитетне репетиције, знате коме се обратити. Нудим индивидуални приступ, прилагођен вашим потребама, с циљем бољег разумијевања градива и постизања изврсних резултата", написала је она, док у самом огласу наводи и да "педашким приступом пружа помоћ при одвикавању од алкохола кроз властито искуство".
Ове часове она планира да наплати 50 евра по сату.
Овај оглас на њеном Инстаграм профилу, ипак, наишао је на подсмијех. Наиме, Ава је позната по контроверзним изјавама и понашању, али и продаји својих екслплицитних фотографија.
Она је отворено говорила и о својој борби са алкохолом, због чега је лежала и у болници.
Ово није први пут да Ава Карабатић покушава да крене другачијим правцем.
Наиме, она се пријавила за парламентарне изборе у Хрватској прије годину и по дана, и док су сви мислили да се старлета шали, она је била озбиљна у својој намјери са слоганом "Отрезни се", преноси "24С.
