Цијена иде и до 100.000 евра: Ево чим се почастила Сандра Африка

Блиц

28.10.2025

09:28

Пјевачица Сандра Африка
Пјевачица Сандра Африка се почастила новим аутомобилом чија цијена се креће од 75.000 до 100.000 евра.

Наиме, Сандра Африка је се недавно снимила како точи гориво на пумпи, а уз видео је додала опис:

– Троши више од Бакиног – навела је она, мислећи на ауто популарног јутјубера Богдана Илића, познатијег као Бака Прасе, преноси Блиц.

Аутомобил јој се угасио насред пута

Иначе, Сандра Африка нашла се у незгодној ситуацији – ада јој се аутомобил угасио услијед недостатка горива.

Сандра је на Тиктоку подијелила снимак на којем је испричала како јој се ауто угасио јер је до пумпе возила до посљедње капи бензина у резервоару.

– Најјача ситуација – горива немам! И стижем некако до пумпе, али у овом реду има само дизел, мени треба бензин и хоћу да пређем тамо да сипам бензин и наравно угаси ми се ауто. Морам да сачекам, битно да сам ја купила штикле, а то што ми је стао ауто и што немам горива, то ником ништа, тако до иде, то ти је живот – поручила је фолкерка.

