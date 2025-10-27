Logo

Дара Бубамара снима документарац: ''Ево ко би могао да ме глуми''

27.10.2025

21:29

Коментари:

0
Дара Бубамара снима документарац: ''Ево ко би могао да ме глуми''
Фото: Printscreen/Instagram/darabubamara_official

Дара Бубамара је расположена стигла на снимање "Звезде Гранда", а како се данас, 27. октобра, појавила вијест да се снима документарни филм о Саши Поповићу, пјевачица се одмах осврнула на ту тему.

''Чула сам синоћ нешто о томе, али ја за сада још не знам детаље. Нисам била саговорница, али би била добра за то јер га баш дуго познајем. Мислим, продукција нека одлучи'', рекла је Дара Бубамара за окупљене медије.

дара бубамара

Сцена

Комшије откриле истину о Дари Бубамари: ''Могла би мало да успори..''

Пјевачица је одмах након тога открила да и она жели да сними филм о свом животу.

''Ја ћу снимати свој филм о свом животу, али да ја глумим. Хелена, од мог рођеног брата кћерка, фантастично пјева и она може да глуми мене када сам била дјевојчица. Ево сада сам замислила то, али се често мени деси када ја замислим да ми се и оствари'', рекла је она, па додала:

- Рецимо "Моји принципи", да људи виде колико је све то било тешко и да мој пут није био лаган, јер сам се ја као дјевојчица изборила за све. Књигу нећу писати, јер то не може толико добро да се опише, а и ја треба да глумим.

Дара Бубамара-Драган Којић Кеба

Сцена

''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“

На питање новинара да ли ће се у филму наћи и Милица Павловић и Сека Алексић, са којима она није у добрим односима, Дара Бубамара је рекла:

- Па мислим да не, али можда само у вези концерта, било би то ок.

(Телеграф.рс)

