Ево када Диди излази на слободу

27.10.2025
19:57
Коментари:0
Према веб-сајту Бироа за затворе, репер Шон Диди Комбс, који је тренутно затворен у притворском центру у Бруклину, биће пуштен на слободу 8. маја 2028. године.
Међутим, могуће је да ће у неком тренутку бити пребачен на другу локацију док служи казну од 50 мјесеци.
Раније овог мјесеца, Комбс (55) је сазнао да ће провести четири године и два мјесеца иза решетака. Такође му је наређено да суду плати казну од 500.000 долара и да учествује у програмима за своје проблеме са менталним здрављем и злоупотребом супстанци.
Сцена
Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''
Током саслушања, судија је признао да је Комбс успјешан независни умјетник и бизнисмен који је помагао заједницама, али је такође нагласио озбиљност његових поступака, укључујући године злостављања кроз озлоглашене забаве.
Комбс је у јулу 2025. године проглашен кривим по двије тачке оптужнице за превоз особа преко државних граница у сврху проституције, али је ослобођен озбиљнијих оптужби за трговину људима и рекетирање које су могле да носе доживотну казну затвора.
Сцена
Диди тражи да пређе у други затвор
Казна од 50 мјесеци укључује вријеме које је већ одслужио од септембра 2024. године, што је урачунато у његово укупно вријеме у затвору.
Недавно су званичници Бијеле куће тврдили да предсједник Сједињених Држава разматра преиначавање казне реперу. Диди и Трамп су наводно водили неколико разговора посљедњих мјесеци, а репер је наводно замолио предсједника за помиловање, преноси Кликс.
Сцена
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
43
21
29
21
29
Тренутно на програму