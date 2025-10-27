Logo

Ево када Диди излази на слободу

27.10.2025

19:57

Ево када Диди излази на слободу
Фото: Танјуг/АП

Према веб-сајту Бироа за затворе, репер Шон Диди Комбс, који је тренутно затворен у притворском центру у Бруклину, биће пуштен на слободу 8. маја 2028. године.

Међутим, могуће је да ће у неком тренутку бити пребачен на другу локацију док служи казну од 50 мјесеци.

Раније овог мјесеца, Комбс (55) је сазнао да ће провести четири године и два мјесеца иза решетака. Такође му је наређено да суду плати казну од 500.000 долара и да учествује у програмима за своје проблеме са менталним здрављем и злоупотребом супстанци.

Шон Диди Комбс

Сцена

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

Током саслушања, судија је признао да је Комбс успјешан независни умјетник и бизнисмен који је помагао заједницама, али је такође нагласио озбиљност његових поступака, укључујући године злостављања кроз озлоглашене забаве.

Комбс је у јулу 2025. године проглашен кривим по двије тачке оптужнице за превоз особа преко државних граница у сврху проституције, али је ослобођен озбиљнијих оптужби за трговину људима и рекетирање које су могле да носе доживотну казну затвора.

Шон Диди Комбс

Сцена

Диди тражи да пређе у други затвор

Казна од 50 мјесеци укључује вријеме које је већ одслужио од септембра 2024. године, што је урачунато у његово укупно вријеме у затвору.

Недавно су званичници Бијеле куће тврдили да предсједник Сједињених Држава разматра преиначавање казне реперу. Диди и Трамп су наводно водили неколико разговора посљедњих мјесеци, а репер је наводно замолио предсједника за помиловање, преноси Кликс.

