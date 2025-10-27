Ево шта Мирка Васиљевић ради ових дана, показала шта су јој приоритети

Извор:
Глумица Мирка Васиљевић иако једно вријеме није објављивала садржај на Инстаграму, након што се њен муж Вујадин Савић нашао у центру скандала због уцене трансродне особе А.К. сада је објавила како проводи ове дане.
Како води рачуна о свом изгледу и посвећена је физичкој активности, Мирка послије четири порођаја изгледа перфектно. Она је редовна на пилатесу а је тако сада подијјелила фотографију како ради на реформер справи.
Глумица годинама уназад има перфектну, извајану фигуру и изгледа феноменално упркос порођајима и свим обавезама које има као мама.
Мирка се труди да ужива у сваком тренутку, посебно да ради на себи, па често објављује слике како са неке физичке активности тако и док спрема неку храну или детокс у кухињи, у чему очигледно ужива.
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина
Вујадин Савић предложио је супругу за свједока у поступку против А.К.
Глумица се није појавила ни на другом заказаном саслушању које је било предвиђено за 23. октобар у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.
(телеграф)
