Ево шта Мирка Васиљевић ради ових дана, показала шта су јој приоритети

Телеграф

27.10.2025

17:56

Фото: Youtube screenshot/AmiG Show

Глумица Мирка Васиљевић иако једно вријеме није објављивала садржај на Инстаграму, након што се њен муж Вујадин Савић нашао у центру скандала због уцене трансродне особе А.К. сада је објавила како проводи ове дане.

Како води рачуна о свом изгледу и посвећена је физичкој активности, Мирка послије четири порођаја изгледа перфектно. Она је редовна на пилатесу а је тако сада подијјелила фотографију како ради на реформер справи.

Глумица годинама уназад има перфектну, извајану фигуру и изгледа феноменално упркос порођајима и свим обавезама које има као мама.

Мирка се труди да ужива у сваком тренутку, посебно да ради на себи, па често објављује слике како са неке физичке активности тако и док спрема неку храну или детокс у кухињи, у чему очигледно ужива.

Мирка Васиљевић

Сцена

Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина

Вујадин Савић предложио је супругу за свједока у поступку против А.К.

Глумица се није појавила ни на другом заказаном саслушању које је било предвиђено за 23. октобар у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду.

(телеграф)

