Logo

6 лекција које свака мајка треба да научи кћерку

27.10.2025

17:34

Коментари:

0
6 лекција које свака мајка треба да научи кћерку
Фото: Пекселс

Постоје лекције које кћерка не би требало да научи из сопствених грешака, већ из мајчиног искуства. Оне немају везе с љубавним везама, већ са оним што свака жена треба да зна о себи, свом миру и начину на који бира да живи.

Ове животне лекције нису о томе како да будеш вољена, него како да останеш своја.

1. Твој ум је твој најпривлачнији адут

Физички изглед привлачи људе, али ментална стабилност, знање и унутрашњи мир су оно што тебе чини постојаном и што ће људе око тебе освојити на дуже стазе.

Учи, читај, буди радознала. Научи да региструјеш сопствене импулсивне мисли, да не вјерујеш свакој од њих, и да их мијењаш кад постану токсичне.

Свијет се мијења, али мирна глава и отворен ум су заувијек.

илу-депресија-10102025

Љубав и секс

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

2. ''Не“ није ружна ријеч

Границе су облик самопоштовања. Не мораш се свима допасти, нити објашњавати зашто не желиш нешто.

Ако некоме твоје ''не“ смета, то говори о њима, не о теби.

Највећи терет који ћеш икада скинути са себе јесте онај који носиш покушавајући да угодиш свима.

3. Нађи своју дефиницију забаве

Забава за младу жену не мора да буде само клабинг и алкохол. Може да значи уживање у тишини, добру књигу, шетњу, плес, цртање, кување.

Научи да уживаш у стварима које хране твоју душу, а не его других људи.

Истинска забава је кад си присутна, а не кад бјежиш од себе.

Љубав

Љубав и секс

Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

4. Бирај пажљиво шта гледаш, читаш и упијаш

Оно чиме пуниш свој дан храни твој ум. Ако стално конзумираш драму, твој живот постаје драма. Ако се окружиш мудрошћу, умјетношћу, миром и хумором, то постаје твој унутрашњи пејзаж.

Нахрани своје мисли оним што желиш да постанеш.

5. Златне године учења су 15-30

Од петнаесте до тридесете научићеш највише о себи – кроз грешке, губитке, љубави и разочарања.

Немој да журиш да постанеш ''сређена“, ''успјешна“ или ''идеална“.

То је вријеме да паднеш, да се тражиш и да научиш да стојиш сама. То је процес, не трка.

Љубав

Љубав и секс

Љубавни хороскоп за новембар 2025: Судбински сусрети и искрене емоције

6. Исцијели себе прије него што постанеш мајка

Твоја дјеца не би требало да носе терет твојих рана.

Зато упознај своје страхове, разријеши своје дјетињство и научи да волиш без пројекција.

Мајчинство није крај твог раста, него наставак и најбољи дар који можеш дати дјетету је твоја емотивна зрелост.

На крају, свака ћерка прије или касније постане жена која сама бира – како ће мислити, дисати, реаговати, вољети, преноси Задовољна.рс.

Подијели:

Тагови:

Љубав

porodica

majka

kćerka

vaspitanje

Život

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

Љубав и секс

Психолог открива како препознати да вас партнер заиста воли

9 ч

0
Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

Друштво

Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

1 д

0
Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији

Градови и општине

Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији

2 д

0
Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

Љубав и секс

Да ли је секс лијек против депресије? Стручњаци откривају изненађујуће чињенице

2 д

0

Више из рубрике

Једно женско име је све популарније: Кратко је, а симболише радост и доброту

Породица

Једно женско име је све популарније: Кратко је, а симболише радост и доброту

1 д

0
Породица дјеца шетња

Породица

Истраживање показало: Породице са оволико дјеце су најсрећније

6 д

0
Кум је духовни свједок и светиња: Постоји језиво вјероварње за оне који одбију кумство

Породица

Кум је духовни свједок и светиња: Постоји језиво вјероварње за оне који одбију кумство

1 седм

0
Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

Породица

Колико сна је потребно дјеци према узрасту?

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

19

24

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner