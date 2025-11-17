Језива трагедија код Добоја: Познат идентитет страдалих младића

Извор:
АТВ
17.11.2025
10:46
Коментари:0
У тешком удесу који се догодио синоћ у Добоју погинули су младићи С.Л. (25) и Л.Ч. (19) из тог града, потврђено је ПУ Добој.
"На регионалном путу Р1202 у мјесту Велика Буковица код Добоја синоћ се око 20,40 часова догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил марке “Mercedes ” којим је управљало лице иницијала С.Л. са подручја града Добоја, са којим се у возилу на мјесту сувозача налазило лице иницијала Л.Ч. из Добоја.
У овој саобраћајној незгоди оба лица су смртно страдала", саопштено је из полиције.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
