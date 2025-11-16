Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Извор:
Провјерено.инфо
16.11.2025
21:48

Двије особе погинуле су у тешкој саобраћајној несрећи у близини Добоја, сазнаје Провјерено.инфо.
Како сазнаје овај портал, до несреће је дошло након што је возило из засад неутврђених околности слетјело са пута.
Полиција и Хитна помоћ су на мјесту догађаја.
Више информације биће познато након увиђаја.
