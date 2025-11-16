Logo
Large banner

Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Извор:

Провјерено.инфо

16.11.2025

21:48

Коментари:

0
Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

Двије особе погинуле су у тешкој саобраћајној несрећи у близини Добоја, сазнаје Провјерено.инфо.

Како сазнаје овај портал, до несреће је дошло након што је возило из засад неутврђених околности слетјело са пута.

Полиција и Хитна помоћ су на мјесту догађаја.

Више информације биће познато након увиђаја.

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

Хроника

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

4 ч

1
Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Србија

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

4 ч

1
Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Свијет

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

4 ч

0
Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Хроника

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

4 ч

0

Више из рубрике

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

Хроника

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

4 ч

1
Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Хроника

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

4 ч

0
Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

6 ч

0
Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

Хроника

Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Полицајац тешко повријеђен у удесу док је обезбјеђивао колону потпредсједника Џеј Ди Венса

21

56

Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?

21

48

Ужас код Добоја: Двије особе погинуле у тешком удесу

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner