Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

16.11.2025
21:05
Коментари:0
Мушкарац иницијала А.К. осумњичен је да је вечерас убио дјевојку А.Ј. у Мостару, јављају федерални медији.
Према информацијама "Аваза", убијена дјевојка је из Калесије, а у Мостару је радила.
"Пријаву смо запримили у 18 сати. Убиство се догодило на тргу Ивана Крндеља. Обавијештен је дежурни кантонални тужилац, на лицу мјеста се обавља увиђај, више информација биће познато накнадно", рекла је раније Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а ХНК.
Према првим информацијама, жртва је покушала побјећи од нападача с Аутобуске станице и утрчала у оближњи угоститељски објекат тражећи помоћ.
Наводно је успјела позвати полицију, али ју је нападач сустигао и убио испаливши хитац из пиштоља.
Полиција је брзо стигла на лице мјеста и ухапсила мушкарца.
Увиђај је у току, а надлежни ће накнадно дати више информација о мотиву и околностима овог убиства.
