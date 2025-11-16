Logo
Large banner

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

16.11.2025

21:05

Коментари:

0
Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару
Фото: Screenshot / Avaz

Мушкарац иницијала А.К. осумњичен је да је вечерас убио дјевојку А.Ј. у Мостару, јављају федерални медији.

Према информацијама "Аваза", убијена дјевојка је из Калесије, а у Мостару је радила.

policija rotacija

Хроника

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

"Пријаву смо запримили у 18 сати. Убиство се догодило на тргу Ивана Крндеља. Обавијештен је дежурни кантонални тужилац, на лицу мјеста се обавља увиђај, више информација биће познато накнадно", рекла је раније Илијана Милош, портпарол Управе полиције МУП-а ХНК.

Према првим информацијама, жртва је покушала побјећи од нападача с Аутобуске станице и утрчала у оближњи угоститељски објекат тражећи помоћ.

Ротација-илустрација

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

Наводно је успјела позвати полицију, али ју је нападач сустигао и убио испаливши хитац из пиштоља.

Полиција је брзо стигла на лице мјеста и ухапсила мушкарца.

Увиђај је у току, а надлежни ће накнадно дати више информација о мотиву и околностима овог убиства.

Подијели:

Тагови:

Мостар

Убиство

zločin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Србија

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

48 мин

1
Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Свијет

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

49 мин

0
Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

Свијет

Апокалипса : Облак "судњег дана" донио невјероватну олују

2 ч

0
Ухапшен Владимир Вујотић!

Регион

Ухапшен Владимир Вујотић!

3 ч

0

Више из рубрике

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

Хроника

Први снимак са мјеста ужаса: Бјежала и тражила помоћ, монструм је стигао на тргу и убио

1 ч

0
Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац убио жену, несрећна дјевојка бјежала и тражила помоћ, али је убица стигао?

2 ч

0
Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

Хроника

Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

2 ч

0
Трагедија у шуми: Човјека дрво погодило у главу и убило на мјесту

Хроника

Трагедија у шуми: Човјека дрво погодило у главу и убило на мјесту

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

21

05

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

20

55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

20

54

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner