Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

Извор:
АТВ
16.11.2025
19:16
Коментари:0
На улазу у Бањалуку дошло је до саобраћајне незгоде, јављају читаоци АТВ портала.
Они наводе да је дошло до застоја између Мишиног Хана и Пријаковаца, те да се ствара гужва.
Како наводе и бројни корисници друштвених мрежа, полиција преусмјерава саобраћај обилазним путем, а гужва настаје јер је пут узак и возила се не могу мимоићи.
Тренутно нема информација о тежини удеса, као ни о томе да ли је неко повријеђен.
Ускоро опширније...
Хроника
4 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму