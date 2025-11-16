Logo
Удес код Бањалуке, велике гужве, саобраћај преусмјерен

АТВ

16.11.2025

19:16

Фото: Društvene mreže

На улазу у Бањалуку дошло је до саобраћајне незгоде, јављају читаоци АТВ портала.

Они наводе да је дошло до застоја између Мишиног Хана и Пријаковаца, те да се ствара гужва.

Како наводе и бројни корисници друштвених мрежа, полиција преусмјерава саобраћај обилазним путем, а гужва настаје јер је пут узак и возила се не могу мимоићи.

Тренутно нема информација о тежини удеса, као ни о томе да ли је неко повријеђен.

Ускоро опширније...

