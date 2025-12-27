Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Извор:
Телеграф
27.12.2025
22:06
Коментари:0
Пилот ултралаког авиона који је носио рекламни банер погинуо је након што се авион којим је управљао срушио код плаже Копакабана у Рио де Жанеиру, саопштиле су локалне власти.
Тијело пилота је послато у канцеларију медицинског вјештака ради идентификације, преноси АП. Спасилачки тимови ватрогасне службе на лицу мјеста претражују Атлантик користећи скутере за воду, чамце на надувавање, рониоце и ваздушну подршку, као и сонарну опрему како би се помогло у лоцирању могућих додатних жртава и остатака авиона.
Снимци безбједносних камера које су објавиле власти приказују авион како се носом зарива у воду близу плаже, око 12.30 сати по локалном времену.
Бразилско ратно ваздухопловство саопштило је да је покренуло истрагу о узроку несреће. Авион Цесна 170 А који се срушио у море био је у власништву рекламне компаније.
Vídeo mostra queda de avião que fazia propaganda na Praia de Copacabana https://t.co/FJOt9NtMQ2 #g1 pic.twitter.com/cjJCbUBTwX— g1 (@g1) December 27, 2025
(Телеграф)
