Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Извор:

Телеграф

27.12.2025

22:06

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих
Фото: Printscreen/X

Пилот ултралаког авиона који је носио рекламни банер погинуо је након што се авион којим је управљао срушио код плаже Копакабана у Рио де Жанеиру, саопштиле су локалне власти.

Тијело пилота је послато у канцеларију медицинског вјештака ради идентификације, преноси АП. Спасилачки тимови ватрогасне службе на лицу мјеста претражују Атлантик користећи скутере за воду, чамце на надувавање, рониоце и ваздушну подршку, као и сонарну опрему како би се помогло у лоцирању могућих додатних жртава и остатака авиона.

Снимци безбједносних камера које су објавиле власти приказују авион како се носом зарива у воду близу плаже, око 12.30 сати по локалном времену.

Бразилско ратно ваздухопловство саопштило је да је покренуло истрагу о узроку несреће. Авион Цесна 170 А који се срушио у море био је у власништву рекламне компаније.

(Телеграф)

