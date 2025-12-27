Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива

Извор:
Екстремни временски услови угрожавају будућност засада какаоа широм свијета, а само током посљедње двије године производња је пала и до 40 одсто, што би могло да представља озбиљну пријетњу за будућност индустрије чоколаде, па се као алтернатива помиње рогач.
Цијене чоколаде су због драстичног пада производње какаоа у посљедње двије године скочиле на нивое какви нису виђени још од седамдесетих година прошлог вијека, а стручњаци упозоравају да би свијет без какаоа могао да постане реалност већ до 2050. године, преноси Спутњик.
Око 60 одсто какаоа потиче из влажних земаља западне Африке попут Обале Слоноваче и Гане, гдје се топле температуре и обилне падавине смјењују са кратким сушним периодима.
Институт за климу и одрживост при Харвард универзитету наводи да топлија атмосфера задржава више влаге и појачава екстремне падавине, што доводи до задржавања воде у земљишту, ерозије тла и стварања услова погодних за развој гљивичних болести.
Научници са Националног универзитета у Сингапуру кренули су у потрагу за рјешењем и фокус су ставили на рогач - климатски отпорну биљку која се гаји у Средоземљу и која полако привлачи пажњу као алтернатива какаоу.
За разлику од какаоа, рогач успијева у топлим и сушним условима и захтијева веома мало воде, а након пржења ослобађа јединствену арому која подсјећа на какао, али његов укус ипак не одговара у потпуности.
Ензимски третман представља једноставну и чисту методу која захтијева минималну обраду, за разлику од других поступака који укључују агресивне хемикалије, попут хлороводоничне киселине ради побољшања укуса.
Побољшањем ароматског профила рогача, истраживачи вјерују да би могли да подстакну произвођаче слаткиша да користе рогач у производима који иначе захтијевају какао, попут чоколадних табли, какао-прахова, слатких напитака и других производа на бази какаоа.
Ако би се примијениле у великом обиму, ове методе могле би значајно да смање зависност индустрије чоколаде од какаоа, чинећи ланце снабдијевања отпорнијим на временске услове и избијање болести усјева.
