Logo
Large banner

Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива

Извор:

СРНА

27.12.2025

21:15

Коментари:

0
Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива
Фото: Samer Daboul/Pexels

Екстремни временски услови угрожавају будућност засада какаоа широм свијета, а само током посљедње двије године производња је пала и до 40 одсто, што би могло да представља озбиљну пријетњу за будућност индустрије чоколаде, па се као алтернатива помиње рогач.

Цијене чоколаде су због драстичног пада производње какаоа у посљедње двије године скочиле на нивое какви нису виђени још од седамдесетих година прошлог вијека, а стручњаци упозоравају да би свијет без какаоа могао да постане реалност већ до 2050. године, преноси Спутњик.

Око 60 одсто какаоа потиче из влажних земаља западне Африке попут Обале Слоноваче и Гане, гдје се топле температуре и обилне падавине смјењују са кратким сушним периодима.

Институт за климу и одрживост при Харвард универзитету наводи да топлија атмосфера задржава више влаге и појачава екстремне падавине, што доводи до задржавања воде у земљишту, ерозије тла и стварања услова погодних за развој гљивичних болести.

Чеда Јовановић

Сцена

Чеда Јовановић након развода живи са Ацом Косом

Научници са Националног универзитета у Сингапуру кренули су у потрагу за рјешењем и фокус су ставили на рогач - климатски отпорну биљку која се гаји у Средоземљу и која полако привлачи пажњу као алтернатива какаоу.

За разлику од какаоа, рогач успијева у топлим и сушним условима и захтијева веома мало воде, а након пржења ослобађа јединствену арому која подсјећа на какао, али његов укус ипак не одговара у потпуности.

Ензимски третман представља једноставну и чисту методу која захтијева минималну обраду, за разлику од других поступака који укључују агресивне хемикалије, попут хлороводоничне киселине ради побољшања укуса.

Побољшањем ароматског профила рогача, истраживачи вјерују да би могли да подстакну произвођаче слаткиша да користе рогач у производима који иначе захтијевају какао, попут чоколадних табли, какао-прахова, слатких напитака и других производа на бази какаоа.

Ако би се примијениле у великом обиму, ове методе могле би значајно да смање зависност индустрије чоколаде од какаоа, чинећи ланце снабдијевања отпорнијим на временске услове и избијање болести усјева.

Подијели:

Тагови:

kakao

cijena

Вријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

Хроника

Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

2 ч

0
Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

Свијет

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

2 ч

2
Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

Свијет

Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

2 ч

0
АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Кошарка

АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

2 ч

0

Више из рубрике

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

Свијет

Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе

2 ч

2
Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

Свијет

Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

2 ч

0
Отказано или одложено више од 1.000 летова, олуја јењава

Свијет

Отказано или одложено више од 1.000 летова, олуја јењава

4 ч

0
Мадуро изразио спремност да разговара са САД

Свијет

Мадуро изразио спремност да разговара са САД

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

22

01

Податак који јасно показује распад Партизана

21

44

Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

21

35

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

21

30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner