Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

Извор:

СРНА

27.12.2025

20:41

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Аустралијске власти привеле су четрдесетогодишњу жену на аеродрому у Сиднеју након што је у њеном пртљагу пронађено 15 килограма метамфетамина, уличне вриједности 8,7 милиона америчких долара.

Аустралијска федерална полиција /АФП/ и Аустралијске граничне снаге /АБФ/ саопштиле су у заједничкој објави да је жена заустављена ради рутинског прегледа по доласку на аеродром.

Током прегледа службеници АБФ-а су у њеном пртљагу пронашли 18 вакуумски затворених кесица означених као "чај" које су садржале бистру кристалну супстанцу.

Тестирање супстанце дало је позитиван резултат на метамфетамин, са процијењеном тежином од 15 килограма.

Полиција је ухапсила жену, а дрога је заплијењена, јавља Синхуа.

илу-кошарка-27122025

Кошарка

АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Процијењена улична вриједност заплијењене дроге износи око 8,73 милиона америчких долара и могла је да покрије око 150.000 појединачних уличних продаја.

Жена је оптужена за увоз комерцијалне количине дроге за продају, а за ово кривично дјело предвиђена је казна доживотног затвора.

Дрога

Žena

Аустралија

