Драма у Бијељини: Дијете (10) упало у шахт

Дијете узраста око 10 година упало је вечерас у шахт у Бијељини.
То се десило око 18 часова испред Основне школе “Кнез Иво од Семберије”.
Након тога, полиција је стигла на мјесто догађаја.
– Једва су извукли дијете из шахта. На срећу, није повријеђено – казао је очевидац за ИнфоБијељину.
Послије изласка полиције на терен, око 19 сати, стигла је и екипа “Водовода” и оградила шахт.
