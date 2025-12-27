Logo
Large banner

Драма у Бијељини: Дијете (10) упало у шахт

27.12.2025

20:11

Коментари:

0
Драма у Бијељини: Дијете (10) упало у шахт
Фото: Infobijeljina.com

Дијете узраста око 10 година упало је вечерас у шахт у Бијељини.

То се десило око 18 часова испред Основне школе “Кнез Иво од Семберије”.

Након тога, полиција је стигла на мјесто догађаја.

lobanja

Наука и технологија

Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

– Једва су извукли дијете из шахта. На срећу, није повријеђено – казао је очевидац за ИнфоБијељину.

Послије изласка полиције на терен, око 19 сати, стигла је и екипа “Водовода” и оградила шахт.

Подијели:

Тагови:

šaht

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одложена наплата путарина на магистралним путевима

Србија

Одложена наплата путарина на магистралним путевима

3 ч

0
Да ли ће поскупјети јавни градски превоз у Бањалуци?

Бања Лука

Да ли ће поскупјети јавни градски превоз у Бањалуци?

3 ч

1
Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

Друштво

Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

3 ч

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Србија

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

3 ч

0

Више из рубрике

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

Друштво

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

3 ч

0
Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

Друштво

Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

3 ч

0
Гужва на граници са Хрватском не јењава

Друштво

Гужва на граници са Хрватском не јењава

6 ч

1
Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

Друштво

Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

06

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

22

01

Податак који јасно показује распад Партизана

21

44

Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

21

35

У Француској 30 људи дијели један ауто, а кључеви су у сеоској кафани

21

30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner