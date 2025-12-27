Logo
Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

Извор:

РТРС

27.12.2025

19:05

Коментари:

0
Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници
Фото: ocbjelasnica.com

Више лица која су се данас изгубили на Бјелашници успјешно су пронађени.

Саопштено је ово из Горске службе спашавања Кантона Сарајево.

- Након данашње успјешно завршене акције, Горска служба спашавања Станица Сарајево поново је добила позив, овога пута с друге локације. Више особа се изгубило на подручју Бјелашнице и није успјело пронаћи пут назад до полазне тачке - наведено је у саопштењу.

Истичу да је дежурни тим одмах реаговао и изашао на терен.

- Пронађени су унесрећени, те је тако успјешно окончана и друга акцију спашавања у току истог дана. Сви унесрећени су на сигурном и крећу се према возилима. Хвала нашим спасиоцима на брзој и професионалној реакцији - закључили су из Горске службе спашавања Кантона Сарајево.

Таг:

Bjelašnica

Коментари (0)
