Успјешно пронађена лица која су се изгубила на Бјелашници

Више лица која су се данас изгубили на Бјелашници успјешно су пронађени.
Саопштено је ово из Горске службе спашавања Кантона Сарајево.
- Након данашње успјешно завршене акције, Горска служба спашавања Станица Сарајево поново је добила позив, овога пута с друге локације. Више особа се изгубило на подручју Бјелашнице и није успјело пронаћи пут назад до полазне тачке - наведено је у саопштењу.
Истичу да је дежурни тим одмах реаговао и изашао на терен.
- Пронађени су унесрећени, те је тако успјешно окончана и друга акцију спашавања у току истог дана. Сви унесрећени су на сигурном и крећу се према возилима. Хвала нашим спасиоцима на брзој и професионалној реакцији - закључили су из Горске службе спашавања Кантона Сарајево.
