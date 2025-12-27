Logo
Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

Извор:

АТВ

27.12.2025

12:53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера
Фото: АМС РС

Дужа чекања забиљежена су на више граничним прелаза са Хрватском.

Фреквенција возила појачана је на граничним прелазима Козарска Дубица и Велика Кладуша и дуже се чека на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Гужва на граници

Друштво

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

Гужва у оба смјера је на граничним прелазима Костајница, Градина, Градишка, Брод и Орашје.

На осталим граничним прелазима повремено се појачава промет путничких возила, али за сада протиче уз задржавања до 30 минута.

