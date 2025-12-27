Logo
Large banner

Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а

Извор:

РТРС

27.12.2025

11:55

Коментари:

0
Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а
Фото: РТРС

Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник Радиотелевизије Републике Српске, преминуо је у 66. години.

У родним Палама завршио је основно и средњошколско образовање, те студиј журналистике на Филозофском факултету у Сарајеву.

Новинарски пут започео је у сарајевском Ослобођењу. Ратне страхоте враћају га у Пале, гдје у тек формираној Српској новинској агенцији СРНА постаје један од водећих новинара и уредника.

Ruza preminuo smrt 1

Сцена

Преминуо гитариста групе "The Cure"

По окончању рата својим знањем и искуством обогатио је колектив РТРС-а гдје је остао све до краја богате новинарске каријере у којој је оставио неизбрисив траг, препознатљив по високом нивоу етике, принципијелности и посвећености професији.

Своје знање и искуство несебично је дијелио с колегама, доприносећи квалитетном и кредибилном новинарству у свим сегментима Радиотелевизије Републике Српске.

Стјепан Зликовац биће сахрањен сутра у 13.00 часова на породичном гробљу Влаховићи на Требевићу.

Подијели:

Тагови:

RTRS

novinar

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

Хроника

Трагедија: Радник страдао од струјног удара, други хитно пребачен у болницу

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Новогодишња ноћ доноси праву магију за ова 4 знака: Све вам креће од руке, нови почетак који сте прижељкивали

1 ч

0
Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

БиХ

Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

1 ч

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Слетио са цесте и погинуо у Власеници

1 ч

0

Више из рубрике

Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

Друштво

Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

1 ч

1
Планина Фуџи у Јапану

Друштво

Које су најбезбједније дестинације за туристе?

1 ч

0
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Друштво

Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

4 ч

1
Православни вјерници сутра славе Материце: Ово су обичаји на највећи хришћански празник мајки

Друштво

Православни вјерници сутра славе Материце: Ово су обичаји на највећи хришћански празник мајки

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

12

47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner