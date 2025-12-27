Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а

Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник Радиотелевизије Републике Српске, преминуо је у 66. години.

У родним Палама завршио је основно и средњошколско образовање, те студиј журналистике на Филозофском факултету у Сарајеву.

Новинарски пут започео је у сарајевском Ослобођењу. Ратне страхоте враћају га у Пале, гдје у тек формираној Српској новинској агенцији СРНА постаје један од водећих новинара и уредника.

По окончању рата својим знањем и искуством обогатио је колектив РТРС-а гдје је остао све до краја богате новинарске каријере у којој је оставио неизбрисив траг, препознатљив по високом нивоу етике, принципијелности и посвећености професији.

Своје знање и искуство несебично је дијелио с колегама, доприносећи квалитетном и кредибилном новинарству у свим сегментима Радиотелевизије Републике Српске.

Стјепан Зликовац биће сахрањен сутра у 13.00 часова на породичном гробљу Влаховићи на Требевићу.