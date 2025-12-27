Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

Извор:
СРНА
27.12.2025
11:29
Коментари:1
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске упозорило је, након што је потврђен антракс код двије краве на подручју Шипова и озбиљних индиција да је у претходном периоду угинуо одређен број говеда чији лешеви нису прописно збринути, да је ситуација изузетно озбиљна и захтијева пуну дисциплину, одговорност и сарадњу свих учесника.
Помоћник министра за ветеринарство Републике Српске Негослав Лукић изјавио је Срни да су о чињеници да поједини лешеви нису пронађени обавијестили Министарство унутрашњих послова Републике Српске, које ће са ветеринарском инспекцијом утврдити одговорност власника животиња.
Истакао је да нема мјеста паници, али да постоји нулта толеранција према неодговорном и незаконитом понашању, јер су заштита здравља људи и животиња апсолутни приоритет и у том смислу очекује пуну сарадњу грађана и власника животиња.
"Министарство неће толерисати прикривање угинућа нити избјегавање законских обавеза", истакао је Лукић и упозорио да свако угинуће животиње мора бити одмах пријављено надлежној ветеринарској служби или инспекцији.
Он је истакао да је забрањено дирање, премјештање, закопавање или уклањање лешева без надзора надлежних органа, као и да је строго забрањена употреба меса и производа животињског поријекла који нису под ветеринарским надзором.
Напоменуо је да је одмах, по потврди болести, Ветеринарска инспекција Републике Српске предузела мјере прописане законима и правилницима, укључујући забрану кретања животиња, појачан ветеринарски надзор и обавезну превентивну вакцинацију говеда на угроженом подручју.
"Непоступање по овим мјерама представља тежак прекршај и биће санкционисано, укључујући новчане казне и остале мјере предвиђене законом", упозорио је Лукић.
Посебно је нагласио да је непрописно уклањање, скривање или одбацивање лешева угинулих животиња у природу, укључујући ловишта, грубо кршење закона и представља директну пријетњу здрављу људи, животиња и животној средини, те да такво поступање повлачи прекршајну, а у одређеним случајевима и кривичну одговорност.
С обзиром на да је ријеч о зоонози, болести која се може пренијети са животиња на људе, Лукић је навео да је о ситуацији обавијештено Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и да здравствене и ветеринарске институције дјелују координисано.
"На терену је ангажован епизоотиолошки тим Ветеринарског института `Др Васо Бутозан`, који спроводи детаљно испитивање с циљем утврђивања извора заразе", истакао је Лукић.
Он је подсјетио да је антракс у претходном периоду потврђен и на подручју Грахова гдје је угинуло десет говеда, као и у Хрватској, односно Сплитско-далматинској жупанији, што додатно указује на озбиљност епизоотиолошке ситуације.
"Додатни ризик представља и чињеница да се говеда на подручју општине Шипово крећу по неуређеној депонији, што ће бити предмет појачаног надзора и додатних мјера", рекао је Лукић.
Лукић је закључио да ће јавност бити правовремено и транспарентно информисана о свим даљим корацима и мјерама.
Друштво
5 д0
Република Српска
4 мј0
Регион
4 мј0
Регион
4 мј0
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму