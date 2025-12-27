Logo
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Извор:

Мондо.ба

27.12.2025

09:08

Коментари:

1
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година
Фото: Tanjug / AP / Kiichiro Sato

Најновији метеоролошки прорачуни указују на могућност повратка зиме какву Србија није искусила деценијама.

Метеоролог Иван Ристић упозорио је да његов ИРИЕ прогностички модел, по први пут откако је у употреби, за јутро 5. јануара 2026. прогнозира чак -21°Ц за један дио Београда. Ристић наглашава да нас од Нове године може очекивати обиље снијега и температуре какве нисмо видјели више од 40 година.

''Ово је први пут да мој ИРИЕ модел прогнозира -21 степен за аеродром Београд у јутро 5.1.2026. године. Ово је најновији излаз модела форсиран са АИФС вјештачком интелигенцијом. Пуно снијега и температуре као прије 40 година, повратак у прошлост'', написао је он.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Промјена времена у Српској

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) рано јутрос издао је најновије упозорење за Србију на формирање сњежног покривача током данашњег дана, 25. децембра. Највише падавина очекује се на истоку земље.

Према прогнози РХМЗ, у источној Србији снијег ће падати током већег дијела дана, уз формирање сњежног покривача просјечне висине од 10 до 20 центиметара у нижим предјелима Тимочке и Неготинске крајине.

''До преко 30–40 цм снијега падат ће у планинским предјелима Карпатске области, гдје се због појачања вјетра очекује и стварање сњежних наноса'', напомињу из РХМЗ.

У осталим дијеловима Србије, посебно у регионима јужно од Саве и Дунава, такођер се очекује формирање сњежног покривача, али знатно мањег интензитета. Снијег ће у тим областима бити најизраженији у јутарњим и пријеподневним сатима, док се током дана очекују повремени престанци падавина, пише Мондо.

