Logo
Large banner

Спремите се: Стиже нагла промјена времена

Извор:

АТВ

22.12.2025

07:19

Коментари:

0
Спремите се: Стиже нагла промјена времена
Фото: АТВ

У Српској погоршање времена од наредне ноћи, најприје киша, а онда и снијег.

Данас прије подне на сјеверу и даље облачно и тмурно, око ријека и по котлинама магловито.

У Херцеговини сунчаније уз постепено наоблачење. У другом дијелу дана промјењиво облачно уз сунчане периоде, увече претежно облачно. У наредној ноћи ће почети киша на југу и западу.

Вјетар слаб источних смјерова.

Минимална температура од 0 до 5, у вишим пред‌јелима од -4 степена, максимална од 4 до 10, на југу до 14 степени.

Сутра облачно и свјежије с падавинама које ће се од југа и запада ширити ка свим крајевима. У Херцеговини ће падати јача киша која на планинама прелази у сусњежицу. У осталим пред‌јелима киша која се локално леди при тлу. У Херцеговини ће у другом дијелу дана бити и вјетровито уз јаке ударе југа.

Сиднеј-терористички напад-

Свијет

Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју

Минимална температура од -3 до 2, на југу до 5 степени, максимална од 3 до 8, на југу до 12 степени.

У сриједу током ноћи и првог дијела дана и даље облачно с падавинама, у Херцеговини јачим. Киша ће на планинама прећи у сусњежицу и слаб снијег, у нижим пред‌јелима ће падати киша која се понегд‌је леди при тлу. Од поподнева углавном суво уз краће сунчане периоде, док ће се на југу наставити падавине, али слабије.

Минимална температура од -2 до 4, на југу до 6 степени, максимална од 2 до 8, на југу до 11 степени.

У четвртак облачно и хладно с новом падавинском зоном која ће се од сјеверозапада ширити на све пред‌јеле. У вишим пред‌јелима ће падати снијег уз формирање тањег сњежног покривача. Киша ће и понегде у нижим пред‌јелима прелазити у сусњежицу и снијег.

Минимална температура од -2 до 3, на југу до 6 степени, максимална од 0 до 5, на југу до 13 степени.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сиднеј-терористички напад

Свијет

Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју

5 ч

0
Орбан: ЕУ би санкцијама Русији смрвила Европу

Свијет

Орбан: ЕУ би санкцијама Русији смрвила Европу

5 ч

0
Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ

БиХ

Представнички дом о ВСТС-у и Суду БиХ

5 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Жене, ако желите бебу, вјерује се да данас ово морате да урадите

5 ч

0

Више из рубрике

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Жене, ако желите бебу, вјерује се да данас ово морате да урадите

5 ч

0
Дјетињци – радост породичног празника

Друштво

Дјетињци – радост породичног празника

17 ч

0
Овај сок је један од најздравијих за наш организам

Друштво

Овај сок је један од најздравијих за наш организам

17 ч

0
Путнике од 2026. очекују још дужа задржавања на границама

Друштво

Путнике од 2026. очекују још дужа задржавања на границама

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner