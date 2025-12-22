Спремите се: Стиже нагла промјена времена

Извор:
АТВ
22.12.2025
07:19
Коментари:0
У Српској погоршање времена од наредне ноћи, најприје киша, а онда и снијег.
Данас прије подне на сјеверу и даље облачно и тмурно, око ријека и по котлинама магловито.
У Херцеговини сунчаније уз постепено наоблачење. У другом дијелу дана промјењиво облачно уз сунчане периоде, увече претежно облачно. У наредној ноћи ће почети киша на југу и западу.
Вјетар слаб источних смјерова.
Минимална температура од 0 до 5, у вишим предјелима од -4 степена, максимална од 4 до 10, на југу до 14 степени.
Сутра облачно и свјежије с падавинама које ће се од југа и запада ширити ка свим крајевима. У Херцеговини ће падати јача киша која на планинама прелази у сусњежицу. У осталим предјелима киша која се локално леди при тлу. У Херцеговини ће у другом дијелу дана бити и вјетровито уз јаке ударе југа.
Свијет
Отац и син мјесецима планирали напад на плажи у Сиднеју
Минимална температура од -3 до 2, на југу до 5 степени, максимална од 3 до 8, на југу до 12 степени.
У сриједу током ноћи и првог дијела дана и даље облачно с падавинама, у Херцеговини јачим. Киша ће на планинама прећи у сусњежицу и слаб снијег, у нижим предјелима ће падати киша која се понегдје леди при тлу. Од поподнева углавном суво уз краће сунчане периоде, док ће се на југу наставити падавине, али слабије.
Минимална температура од -2 до 4, на југу до 6 степени, максимална од 2 до 8, на југу до 11 степени.
У четвртак облачно и хладно с новом падавинском зоном која ће се од сјеверозапада ширити на све предјеле. У вишим предјелима ће падати снијег уз формирање тањег сњежног покривача. Киша ће и понегде у нижим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег.
Минимална температура од -2 до 3, на југу до 6 степени, максимална од 0 до 5, на југу до 13 степени.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму